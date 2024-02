Předposlední herní test ústeckoorlických fotbalistů se výsledkově povedl. Přední celek moravskoslezské divizní skupiny D, který v Ústí pobýval na soustředění, se postaral o kvalitní prověrku pro svěřence kouče Vladimíra Chudého. Předvedený výkon a výhra nad silným soupeřem pochopitelně potěšily, stejně jako skutečnost, že Jiskra dokázala obrátit vývoj zápasu.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Pokorný

Jiskra Ústí nad Orlicí – SFK Vrchovina 3:2 (2:1)

Branky: Tichý 2, Ráliš – Duba 2.

Ústí nad Orlicí I. poločas: Jeřábek – Kozák, Skalický, Chleboun, Langer, Hynek, Špatenka, Vašek, Souček, Tichý, Bednář.

Ústí nad Orlicí II. poločas: Jeřábek – Kozák, Skalický, Chleboun, Langer (67. Řehák), Hynek (67. Paata), Špatenka (67. Vašek), Sokol, Ráliš, Bednář (55. Tichý, 67. Mikulecký), Souček (67. Kočí).



Hostující střelec Duba se po sedmi minutách postaral o velice rychlý budíček pro domácí fotbalisty, kteří se následně pustili do dobývání soupeřovy branky. To našlo svoje vyústění po rozehraném trestném kopu Langera, který si v šestnáctce našel Tichý a hlavou zavěsil. A když to vyšlo jednou, tak proč ne podruhé, ještě do poločasu přišla další povedená kooperace obou aktérů a druhý jmenovaný hlavičkoval znovu přesně.

Po změně stran a oboustranném prostřídání se na další góly čekalo do závěrečné čtvrthodiny. Nejprve potrestal daší nedoraz ústecké defenzívy znovu Duba, ovšem výhru zajistil Jiskře hned vzápětí po Paatově vyražené střele Ráliš a zapsal první gólový počin v ústeckoorlických barvách. „Konečné vítězství je určitě zasloužené, až na zbytečné chyby v obraně předvedl náš tým v zápase vysoké úrovně opět velmi solidní výkon," glosoval klubový sekretář Jan Skácel.

Generálkou na jarní mistrovský výkon bude pro ústeckou Jiskru utkání proti dalšímu účastníkovi divize D ze Ždírce nad Doubravou (hraje se 2. března od 14 hodin).