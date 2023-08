OSOBNOST DENÍKU: Lepší vstup do divizní soutěže si ústeckoorličtí fotbalisté nemohli…

Pokračovalo letohradské trápení a kouč Aleš Majvald byl hodně zklamán z toho, co jeho tým předvedl o víkendu v Turnově, kde výsledkově vyhořel a vracel se domů se čtyřgólovým přídělem bez naděje na body.

3. KOLO:

Vysoké Mýto – Ústí nad Orlicí 0:1

Fakta – branka: 77. Špatenka. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 1:2. Diváci: 420. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Javůrek (81. Valášek), Lněnička, J. Dvořák, Kadrmas – Velinský, Šplíchal (62. Žahourek), Habrman, Tomášek (81. Trnka), Kopřiva – Štěpánek (81. Hlavsa). Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Hrnčíř, Chleboun, Langer – Kozák (59. Hynek), Špatenka, Sokol, (59. Faltus), Vašek (85. Paata) – Souček, Bednář (68. Tichý).

Filip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: „Hledá se šaman, který by odčaroval pro nás zakletou branku soupeře. Zn.: Spěchá! S pohárovým zápasem na hradecké Slavii to je čtvrté utkání v řadě, kdy nejsme schopni vstřelit gól. Ústí na vítězství stačila jedna střela na branku.“

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: „V utkání jsme nebyli lepší, ale šťastnější. Domácí nevyužili svoji jednu stoprocentní gólovou příležitost, naopak nám se podařilo vstřelit branku z jedná z mála střel, které jsme vyslali na branku soupeře. Soupeř byl v první půlce aktivnější, dobře kombinoval a držel míč. my se snažili dobře bránit. Směrem dopředu nám to bohužel moc nešlo. Ve druhém poločase byl obrázek velmi podobný. My jsme směrem dopředu byli už nebezpečnější a v závěru více hrozili. Se ziskem tří bodů jsme maximálně spokojeni.“

Turnov – Letohrad 4:0

Fakta – branky: 14. Vencbauer, 39. a 53. Havel, 69. Malý. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:1. Diváci: 160. Poločas: 2:0. Letohrad: Janůj – Štěpán (72. Linhart), Macek, Václavek (23. Lorenc), Kail – Knespl (46. Jiřánek), Zbudil (58. Nágl), Brabec, Chládek, Hiller (72.Kadlec) – Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Nemá cenu si nic nalhávat. Jestli budeme i nadále stejně nepozorní při bránění a málo důrazní v pokutovém území soupeře, tak úspěšní nebudeme. Nezbývá než soupeři pogratulovat k zasloužené výhře a zamyslet se nad výkonem, který jsme v Turnově podali.“