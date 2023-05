Jak přiznává hráč, který má za sebou působení v Hradci Králové či Ústí nad Orlicí a zahrál si i v reprezentačních barvách, tak z tohoto ročníku už ambiciózní Vysoké Mýto zázraky nevyčaruje. Cílem nyní je uhrát do závěru divize maximum bodů a nastartovat se k lepším zítřkům.

Jak jste viděl derby proti Letohradu z pohledu vašeho týmového a individuálního výkonu?

Bylo to snad první jarní utkání, které jsme odehráli koncentrovaně celých 90 minut. Bez pasáže, kdy bychom se dostali pod větší tlak. Výhra byla zasloužená a doufám že jsme ze sebe shodili deku, kterou na sobě máme od podzimu, a naše výkony budou mít vzestupnou tendenci. Individuálně z toho mám také dobrý pocit, ale nějak více bych to asi nerozebíral. Po delší době jsem se cítil na hřišti ve své kůži.

Popište vaše branky, kterými jste rozhodl o osudu střetnutí…

Obě totožné, dva přetažené centry, kdy jsem zavíral zadní tyč. První jsem trefil levačkou pod břevno, u druhé mi první pokus brankář vyrazil, ale pak už jsem měl před sebou odkrytou branku a míč doklepnul do sítě.

Letohrad tahal za kratší konec v derby, Ústí na tom bylo ještě hůře v Hamrech

Řekl byste o sobě, že jste kanonýrem a větší porci gólů v kariéře střílíte často?

To bych musel hodně vzpomínat, pár zápasů se dvěma a více brankami mám, ale vždycky jsem byl spíš asistent a gólovky připravoval spoluhráčům.

Vzpomenete si na některé vaše zajímavé fotbalové počiny z minulosti?

V mládežnických kategoriích v Hradci Králové nebo v reprezentačních výběrech bylo dost zápasů a celkově i sezon, na které rád vzpomínám. S mým ročníkem jsme vyhráli dvakrát za sebou dorosteneckou ligu. Zápas, který mám asi nejvíce v paměti, byl asi hned první turnaj za repre, kdy jsem dával gól Dánsku.

Vysoké Mýto a sezona 2022/2023. Asi se nikdo nesplete s názorem, že vaše dojmy budou přinejlepším rozpačité, že…

Jak už jsem poodkryl v předchozích odpovědích, tak od podzimu na nás leží deka a procházíme si po třech sezonách, kdy všechno šlapalo, horším obdobím, ze kterého se musíme dostat sami. Do konce soutěže posbírat co nejvíce bodů a podávat dobré výkony. Vzhledem k ambicím, které jsme měli před začátkem podzimu, už je sezona zpackaná, ale rádi bychom si udělali nějaký odrazový můstek do té další.

Svůj výkon nechávám na posouzení fanoušků, říká tatenický střelec Tareš

V zimě došlo ve vašem klubu ke střídání na postu trenéra, kdy Martina Pulpita vystřídal Filip Klapka. Pociťujete to jako velkou změnu, co se týče tréninku, vedení zápasů, herního stylu?

Změna způsobu hry i tréninků tady logicky je. Každý trenér má nějakou svoji představu a vizi. Největší změna podle mě ale přišla v přístupu k hráčům jako k jednotlivcům. Škoda, že to zatím trenérovi dostatečně nesplácíme na hřišti.

A na závěr z jiného soudku? Slavia, Sparta, nebo Plzeň? Jak odhadujete boj o titul ve Fortuna:lize?

Nejsem fanoušek ani jednoho týmu, ale přeju hodně dlouho Plzni. Letos měla ještě šanci se dotáhnout, pokud by udělala výsledek na Spartě. To se nestalo, takže se teď rozhodne mezi pražskými S.

Víkend byl na Orlicku plný dobrých střeleckých počinů a mimo jiné bylo publikum svědkem hattricků Františka Ptáčka (Lanškroun), Petra Chládka (Žamberk B) a Vasila Dunase (Těchonín). Mezi mládežníky opět řádil dorostenec Tomáš Chadima z Řetové, tentokrát šesti zásahy.