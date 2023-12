Vaše základní hodnocení odehraného podzimu v podání Jiskra Ústí nad Orlicí?

Z našeho pohledu panuje určitě spokojenost jak s dosaženým umístěním, tak i s bodovým ziskem.

Jak jste byl či nebyl spokojen, co se týče předváděných výkonů a herního projevu?

Měli jsme velmi těžký začátek, kdy jsme měli vlivem odložených mistrovských a pohárových utkání z důvodu nepříznivého počasí velmi nahuštěný program. Odehráli jsme sedm utkání v rychlém sledu, výsledkově jsme je celkem zvládli, ale předvedená hra nebyla úplně ideální. Pak se náš herní projev podstatně zlepšil a hráli jsme velmi dobře. V polovině soutěže možná přišlo určité uspokojení, náš projev tady nebyl zrovna ideální a ztratili jsme body v utkáních, kdy jsme asi měli bodovat naplno. Závěr soutěže se nám z mého pohledu znovu povedl a zlepšila se také naše hra.

Kde nacházíte pozitivní stránky vašeho podzimního vystoupení, kde naopak spatřujete hlavní negativa a věci, na kterých potřebujete zapracovat?

Za mně největší pozitivum je, že máme široký a vyrovnaný kádr. Kdykoliv jsme mohli střídat a nikdy jsme tým neoslabili, ba naopak se náš výkon se po vystřídání ještě zvedl. Co musíme do jara zlepšit, to je hra do zatažené obrany. Soupeři proti nám doma i venku vycházeli z obraného bloku a my jsme byli nuceni hrát do „plných“. V tomto směru ještě nejsme dostatečně dobří.

Jaké byly TOP zápasy podzimu vašima očima? A kdy se vám naopak představení mužstva zamlouvalo nejméně?

Sehráli jsme velmi povedená utkání doma s MFK Chrudim a královéhradeckou Slavií, venku si velmi cením vítězství z Trutnova, kde jsme předvedli velmi sebevědomý a kvalitní výkon. Samozřejmě nejméně se nám povedlo utkání ve Velkých Hamrech, to byl náš nejslabší zápas na podzim. Velké zklamání panovalo i po derby s Letohradem, kde jsme také nehráli dobře. Škoda byla utkání na Spojích Praha, měli jsme ho dobře rozehrané, ale bohužel ho nedotáhli do vítězného konce.

Jak byste porovnal ofenzivní a defenzivní složku vaší hry?

Myslím, že obrana patřila vždy k našim silným stránkám, což jsme potvrdili. V útočné činnosti jsme byli velmi efektivní ze standardních situací a dobře řešili rychlé protiútoky. Jak už jsme řekl, musíme se zlepšit ve výstavbě hry.

Najdou se jednotlivci, které byste za podzimní přínos pro kolektiv zvláště vyzvedl?

V první řadě bych ocenil tým, partu hráčů, kteří tvoří kádr A mužstva. Všichni se podílejí na výsledcích našeho mužstva. Vždy se najde někdo, kdo v určitých fázích hraje prim, ale bez pomoci ostatních spoluhráčů by sám nic nedokázal.

Jak byste okomentoval podzimní část divize jako celek, její sportovní kvalitu a náročnost?

Vidím velké rozdíly a hlavně značný bodový rozdíl mezi čelem a koncem tabulky. To dřív nebývalo. Když si například vezmu předchozí ročník, tak Liberec měl tehdy po podzimu 36 bodů a vedl soutěž o „parník“. Nyní by ovšem byl až třetí. Čelo divize je tedy velmi vyrovnané a bude to určitě boj až do konce. Za mně je aktuální ročník kvalitnější a náročnější.

Vaše plány pro zimní přípravu a případné doplnění kádru?

Proběhne klasická zimní příprava, kdy se bude hodně trénovat, běhat a odehrajeme několik přípravných utkání. Pokusíme se v první řadě hráčský kádr udržet a pokud možno vhodně ho doplnit jedním, maximálně dvěma hráči.

Před sezonou jste vyjádřil přání se v první řadě v divizi zachránit. To se vám nejspíše povedlo, takže můžeme nyní říci, že se Ústí popere o postup do ČFL?

Tehdy jste se mě ptal na cíl pro podzimní část soutěže… (s úsměvem). Tento cíl jsme splnili a teď se vrhneme do boje o postup do České fotbalové ligy!