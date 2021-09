8. KOLO:

Čáslav – Vysoké Mýto 0:2

Fakta – branky: 32. Hlavsa, 71. Trnka. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 3:0. Diváci: 190. Poločas: 0:1. SK Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Hock, Stránský – Tomášek (82. Velinský), Dvořák, Wimmer (57. Kopřiva), Javůrek (68. Rezek), Habrman – Šumský.

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Na horké půdě v Čáslavi jsme zaslouženě udrželi neporazitelnost. Kluci zvládli utkání zejména v defenzívě, když domácím dovolili ohrozit branku až v 89. minutě. V úvodu se očekávaný nápor domácích nekonal. My jsme drželi více míč na svých kopačkách a nedovolili soupeři prezentovat se nátlakovou hrou, kterou vyniká. Vstřelená branka paradoxně bohužel naši aktivitu zastavila a do poločasu byli aktivnější domácí. Druhý poločas pokračoval v podobném stylu. Domácí se tlačili za srovnáním, my spoléhali na pevnou a dobře fungující obranu. Druhý gól soupeřem hodně zatřásl. Poté se hra značně rozkouskovala množstvím nedovolených zákroků na obou stranách a když naše obrana uskákala nakopávané balóny Čáslavi, tak se skóre již nezměnilo.

Letohrad – Kutná Hora 7:0

Fakta – branky: 15. a 49. Kabourek, 36. a 57. Hiller, 55. Počtýnský, 69. Šplíchal, 85. Boura. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Poločas: 2:0. FK Letohrad: Martinovský – Kail, Kundrt (83. Macek), Nágl, Šponar (72. Krejčí) – Hiller, Štěpán, Lorenc (67. Boura), Zbudil (67. Chládek) – Kabourek, Počtýnský (67. Šplíchal).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Jsem rád, že jsme se konečně prosadili střelecky, ale herně to ideální nebylo a věřím, že si to uvědomují také hráči. Hlavně v prvním poločase jsme nabídli soupeři šance, které bychom mu nabízet neměli, ale naštěstí nás nepotrestal. Druhý poločas byl plně v naší režii, ale hosté nám to ulehčili svojí pasivitou. Tři body s pokorou bereme a jdeme dál.