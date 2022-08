Tou hlavní bylo, jak se předvede výrazně pozměněný a pod novým trenérským štábem hrající Jiskra? Dá zapomenout na soužení z uplynulého sestupového ročníku a zařídí svým fans konečně trochu fotbalové radosti? Zatím ne, rozletěla se do světa zpráva bezprostředně po závěrečném hvizdu rozhodčího.

Krajské fotbalové výsledky: Kanonáda nováčka. Vysoké Mýto dalo osm gólů

Sice zápas začala dobře, ale její aktivita přibližně po dvaceti minutách vyšuměla do ztracena a ke slovu přišel soupeř. První hrozbu ze strany hbitého Kabourka ještě uhasil gólman Jech, ale pro domácí to nebylo dostatečným varováním a další Kabourkova akce skončila ideálně umístěnou ránou k tyči. Nedosti na tom, vzápětí se domácí pokusili o ofsajd systém, nevyřešili ho ale dobře, Šplíchal se vysmekl a připravil Kabourkovi pozici před „prázdnou“.

Evžen Kopecký, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: Po úvodní čtvrthodince, která pro nás nevypadala špatně, jsme dostali od soupeře výstrahu, ale jakoby jsme na ni nereagovali. Hosté najednou působil kompaktněji, hráli jednoduše a účelně a během chvíle po naších chybách šel do dvoubrankového vedení, které do poločasu kontroloval. O přestávce jsme udělali změnu, která naši hru rozhýbala, tlačili se do vápna, ale na víc než na korekci výsledku to nestačilo. Soupeř se zatáhl, hru zkušeně natahoval, podržel ho brankář Martinovský a v závěru, kdy my hráli na riziko, nás mohl ještě potrestat. Pro diváka to bylo zřejmě zajímavé střetnutí, ale já byl z našeho výkonu hlavně v prvním poločase zklamán. Ukázalo se, že nás čeká spousta tvrdé práce.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Vstup do utkání nám nevyšel, domácí nám dělali problémy hlavně centry ze stran. Postupem času se hra začala vyrovnávat a i my byli nebezpeční. Kolem třicáté minuty se nám podařilo vstřelit dva góly během čtyř minut, to nám dodalo klid na kopačky a do konce poločasu jsme měli hru pod kontrolou. Druhá půle už tolik fotbalu nepřinesla a byla to spíš soutěž ve standardních situacích. Bohužel se nám jednu nepodařilo ubránit, ale musím kluky pochválit, jak závěr zvládli, protože jsme byli stále nebezpeční a mohli utkání rozhodnout v náš prospěch mnohem dřív. Pro nás je to krásný vstup do soutěže, věřím, že nám to dodá sebedůvěru do dalších zápasů a chuť do další práce.

V kabině se domácí snažili vzpamatovat ze šoku, což se jim po návratu na hrací plochu částečně povedlo a po hodině hry z toho byl kontaktní zásah. Po rohu se hlavou prosadil Tichý. Místo pokračujícího náporu Jiskry však čím dál častěji hrozili svěřenci Aleše Majvalda z rychlých výpadů a jen zásluhou brankáře Jecha a v jednom případě i dobře postavené brankové konstrukce nebylo o výsledku jasno dávno před posledním hvizdem.

Závěr potom nabídl ještě zápletku v podobě červených karet. Nejprve šel po druhé žluté ven Nemšovský, přesto však domácím ještě svitla jiskřička naděje na vyrovnání. To když se za obranou zjevil Souček. jeho postup do pokutového území však rázně uťal Nágl. Sice nedovoleně a pouze za cenu vyloučení, ale klasická záchranná brzda pomohla Letohradským uhájit těsný náskok. Následný trestný kop totiž Souček poslal jenom do zdi a tři body šly tím pádem s definitivní platností do hostujícího tábora.

Jiskra, která jednoznačným vítězstvím v MOL Cupu navnadila svoje příznivce, si tak na první divizní body musí počkat. Ukázalo se, že dát herně do kupy zcela nově sestavené družstvo si ještě nějaký čas vyžádá a zázraky na počkání nelze čekat. Zato Letohrad, ten si takový start maloval v těch nejoptimističtějších představách. Tenhle výsledek by měl do tamních fotbalistů napumpovat pořádkou porci zdravého sebevědomí.

Ústí nad Orlicí – Letohrad 1:2

Fakta – branky: 60. Tichý – 28. a 32. Kabourek. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 2:1. ČK: 1:1 (88. Nemšovský – 90. + 1. Nágl. Diváci: 520. Poločas: 0:2.

Ústí nad Orlicí: Jech – Skalický (82. Sokol), Nemšovský, Mikor, Langer – Hynek, Souček, Špatenka, Stránský – Tichý, Tchanturia (46. Tulach). Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Nágl, Macek (83. Chládek), Kail – Hiller (73. Hýbl), Zbudil, Lorenc, Šplíchal – Kabourek, Štěpán.