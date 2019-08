Nymburk – Náchod 0:4

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Kluci předvedli dobrý týmový výkon a zodpovědně plnili to, co jsme si řekli před zápasem. Soutěž je na začátku, čeká nás další těžké domácí utkání, tak se na něj musíme v tréninku poctivě připravit.“

Velké Hamry – Hlinsko 3:2

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „V první půli jsme měli dát tři góly a bylo by po zápase. Bohužel se tak nestalo a soupeř nás potrestal po našich chybách. Chtěli jsme bod, ale nakonec nemáme nic. Tedy skoro nic, alespoň nám zůstal dobrý pocit z týmového výkonu.“

Letohrad – Benátky n. J. 0:3

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Utkání rozhodla kvalita a důslednost v pokutových územích. My jsme opticky byli na míči, ale hráli jsme hrozně komplikovaně a zbytečně ztráceli spoustu míčů. Zato hosté, když se dostali k našemu pokutovému území, tak byli nebezpeční, vstřelili tři branky a zaslouženě vyhráli.“

Trutnov – Dvůr Králové 1:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Jak to v derby bývá, bylo malinko vyhecované. Dvůr jsme viděli na videu, takže jsme na zápas byli vcelku připraveni. To, co hraje, jsme dokázali eliminovat. Mají výborné standardní situace, ze kterých hrozí, ale naštěstí tentokrát z nich nic nebylo. Zápas byl vyrovnaný. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli víc na balónu, Dvůr spoléhal na rychlé brejky a náběhy Knespla s Vitebským. Když jsme pak dali na 1:0, tak to samozřejmě začali hrnout nahoru, poslali do hry vysokého Macháčka s Krulišem a hráli to na nákopy. Naše defenziva však šlapala výborně.“

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Považuji za zbytečné zápas nějak více komentovat. Duel směřoval k bezbrankové remíze, jelikož si žádné z mužstev nedokázalo vypracovat větší šance. Na naší straně tam byly jen příležitosti Fejka a v závěru Hrušky, domácí jsme pustili pouze ke střelám z větší vzdálenosti. Nakonec derby rozhodla naprosto vymyšlená penalta po souboji, který za prvé nebyl v šestnáctce a hlavně ani nebyl faulem.“

Kolín – Vysoké Mýto 0:2

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Úvodních deset minut patřilo domácím, poté se hra v poli vyrovnala a v 17. min. jsme se dostali do vedení, které jsme udrželi do poločasu. Druhá půle patřila soupeři, který nás donutil stáhnout se do hluboké defenzivy. Střídající hráči na naší straně ovšem rozhodli o tom, že jsme přidali rozhodující branku.“