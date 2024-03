DIVIZE /FOTOGALERIE/ Fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí drží i po 19. kole čtyřbodový náskok v tabulce divizní skupiny C. Na trávníku předposlední Čáslavi nastoupili v nedělním odpoledni v pozici jednoznačných favoritů a dokázali si s tím vcelku suverénně poradit. Dařilo se rovněž Vysokému Mýtu, naopak Letohrad na jaře i potřetí prohrál.

SK Vysoké Mýto vs. FK Dobrovice. | Foto: Radek Bis

V první polovině duelu se jim dlouho nedařilo najít klíč k obraně domácích, povedlo se jim to teprve zásluhou Bednáře a jeho přesné trefy „do šatny“ ze standardní situace. Krátce po přestávce hosté přidali v rychlém sledu další dva zásahy a potom se dohrávalo plně v jejich režii. „Odehráli jsme jedno z nejpovedenějších utkání na soupeřově hřišti, co si pamatuji. V prvním poločase byla hra vyrovnaná, více jsme drželi míč na svých kopačkách a snažili se kombinovat, soupeř hrozil z rychlých protiútoků. Těsně před odchodem do kabin jsme se ujali vedení z přímého volného kopu. Do druhé půle jsme nastoupili velmi dobře, drželi míč, byli jsme nebezpeční a přidali další dva góly. Poté se utkání jenom dohrávalo. Získali jsme zaslouženě tři body,“ hodnotil další vítězné střetnutí trenér ústeckoorlické Jiskry Vladimír Chudý.

Domácí prostředí jde na jaře k duhu hráčům SK Vysoké Mýto, kteří zvládli za plný počet bodů i druhé vystoupení před svými věrnými příznivci. Tentokrát si poradili s nebezpečnou středočeskou Dobrovicí, když svůj úspěch postavili především na pevné obraně, která ofenzivní úsilí soupeře vynulovala. A jelikož svěřenci Filipa Klapky do každého poločasu rozdělili po jednom vstřeleném gólu, vzešlo z toho velmi cenné vítězství a upevnění pozice v nejlepší divizní pětici. „Spokojenost panuje s výhrou a defenzivní činností celého týmu, kdy jsme hostům mnoho možností ke vstřelení branky nedali. Zlepšit se v příštích zápasech budeme chtít v ofenzivní části, kde nám součinnost trochu drhla,“ glosoval zápas Klapka.

Kdo na jaře očekával letohradské probuzení, je zatím zklamán, prozatímní bilance tři zápasy – tři porážky (skóre 1:9) je jen pokračováním podzimní mizérie. Ani v Benešově nenastal bod obratu pozitivním směrem, hosty definitivně potopily slepené góly v polovině druhého poločasu. „V prvním poločase jsme pozorně bránili, domácí byli více na míči, ale větší šance ze hry neměli. Bohužel jsme špatně dohráli standardní situaci a Benešov nás z toho potrestal. Druhá půle se odehrávala v podobném duchu. O výsledku utkání rozhodla naše chyba v rozehrávce, kdy nám soupeř odskočil na rozdíl dvou branek. Co se týká plnění úkolů nebo nasazení, nemám klukům moc co vytknout. O to větší je škoda, že jsme domácím tak lacino nabídli branky. Teď nás čeká domácí derby s Vysokým Mýtem, kde věřím, že už si všechno sedne a budeme konečně úspěšní,“ neztrácí naději kouč Aleš Majvald.

DIVIZE – skupina C:

Benešov – Letohrad 3:0

Fakta – branky: 25. Kulhavý, 65. Tomek, 68. Sklenička. Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 1:1. Diváci: 133. Poločas: 1:0. Letohrad: Jech – Jiřánek, Kail, Štěpán, Macek – Linhart(76. Dvorský), Zbudil (76. Leníček), Černohorský (56. Mišči), Lorenc – Nágl, Kabourek (76. Chládek).

Vysoké Mýto – Dobrovice 2:0

Fakta – branky: 31. Kopřiva, 78. P. Dvořák. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Švejda (83. Řehák), Valášek, J. Dvořák, Žák – Schmoranz (83. Hlavsa), Tomášek, Šplíchal, Kopřiva – Štěpánek (60. Habrman), P. Dvořák.

Čáslav – Ústí nad Orlicí 0:3

Fakta – branky: 45. Bednář, 57. Špatenka, 59. Souček. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 2:2. Diváci: 590. Poločas: 0:1. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Kozák, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (81. Skalický), Špatenka, Souček (69. Stránský), Sokol (74. Faltus) – Bednář, Tichý.