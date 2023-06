DIVIZE: Předposlední dějství fotbalové divizní skupiny C poskytlo několik zásadních odpovědí. Fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí protáhli svoji parádní jarní výsledkovou sérii také v Trutnově a zajistili si konečné druhé místo, Letohrad po výhře nad Dvorem Králové definitivně zpečetil jistotu záchrany. Vysoké Mýto se s domácími fanoušky rozloučilo divokou remízou v zápase, který mělo rozehraný na vítězství.

Ilustrační foto. | Foto: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Ústeckým hráčům v Podkrkonoší znovu zafungovala jejich tradiční zbraň v podobě dvou rychlých branek, soupeř se sice posléze dostal na kontakt dvaadvacátou sezonní trefou Slavíka, ale Ústí zkrátka umí udržet těsný náskok a ani tentokrát o něj nepřišlo. A protože jejich rival z Benátek nad Jizerou nechal všechny body nečekaně v Brandýse nad Labem, mají svěřenci kouče Vladimíra Chudého kolo před koncem jisté druhé místo v divizní tabulce. Což je při vzpomínce na to, jak hrubě jim nevyšla první polovina podzimní části, docela pozoruhodný počin. Ostatně kdo ví, co jim může v nejbližší době ještě přinést…

Další výhry České Třebové i Chocně. Boj o špici trojky vyšel tatenickému béčku

Co se týče opačného pólu tabulky, tam si s definitivní jistotu oddechli letohradští fotbalisté, kteří v existenčních bojích zabrali v pravý čas a vyhráli třikrát v řadě, aniž inkasovali. Republiková soutěž se tam bude hrát nadále.

Daleko horší zprávy míří do Královéhradeckého kraje. Již jistý sestupující Náchod se představil na hřišti vítěze soutěže a na stadionu „U Nisy“ sehrál s rezervou Liberce solidní partii. Přes porážku 0:3 opouštěli hosté zelený trávník s hlavami nahoře, o divizi přišli jinde. Do kraje navíc nepůjdou sami. Doprovodí je fotbalisté Dvora Králové nad Labem, kteří padli na půdě Letohradu a v závěrečném kole už se svým osudem nic neudělají. Klub z města na Labi opouští divizi po dlouhých devatenácti letech!

29. kolo:

Vysoké Mýto – Turnov 4:4

Fakta – branky: 6. Mokrejš, 12. Žahourek, 19. Habrman, 85. Wimmer – 8. Beníšek z pen., 58. Tomašov, 72. a 75. Havel. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 2:0. Diváci: 110. Poločas: 3:1. Vysoké Mýto: Černík – Javůrek, Trnka, Dvořák, Lněnička – Ramirez (64. Hlavsa), Habrman, Žahourek, Tomášek, Wimmer – Mokrejš.

Filip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: První poločas jsem odehráli s velkou chutí, rychle a přesně kombinovali, měli dobrý pohyb a soupeře jasně přehrávali. Po změně stran se však obraz hry zcela otočil, hosté se zaslouženě dostali do vedení a my můžeme být nakonec rádi, že se nám podařilo alespoň vyrovnat.

Letohrad – Dvůr Králové 2:0

Fakta – branky: 31. Šplíchal, 63. Kabourek. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (54. T. Picha). Diváci: 120. Poločas: 1:0. Letohrad: Janůj – Jiřánek, Nágl, Šponar, Lorenc – Macek, Zbudil (71. Kadlec), Šplíchal (60. Chládek), Štěpán, Hiller (71. Netolický) – Kabourek (80. Veselý).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Tvrzení, že poslední krok bývá nejtěžší, se potvrdilo i u nás. V naší hře bylo dost neklidu a zbrklých řešení, ale naštěstí se nám podařilo vstřelit dvě branky a vyhrát. Ve hře máme hodně rezerv, ale po špatném úvodu jarní části musím kluky pochválit, jak náročné jaro zvládli.

Trutnov – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 26. Slavík – 10. Tichý, 13. Chleboun z pen. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 3:5. Diváci: 220. Poločas: 1:2. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Chleboun, Mikor, Stránský – Špatenka, Sokol (72. Paata), Hynek (80. Vašek) – Bednář (89. M. Krátký), Souček, Tichý (80. Petrjánoš).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Podařilo se nám velmi dobře vstoupit do utkání a rychle jsme vstřelili dva góly. Soupeř se po chvilce oklepal a díky sérii standardních situaci se dostal do tlaku, po jedné z nich snížil na 1:2. My jsme však stále hrozili z rychlých protiútoků. Ve druhém poločase byl obraz hry stejný, soupeř útočil, my dobře bránili a chodili do brejků. Stav vydržel až do konce a po zásluze jsme si odvezli tři body z Trutnova. Podali jsme jeden z nejlepších jarních výkonů na venkovním hřišti.