Krajské fotbalové výsledky: Lanškroun se brodí v krizi, jakou léta nezakusil

A nebyla to poslední radost v ústeckoorlických řadách v prvním poločase. Bednářův roh mířil na zadní tyč, kde zůstal neobsazený Stránský a hlavou poslal balon do sítě. Závěr poločasu patřil domácím a jejich dalším neproměněným příležitostem. A než mohli hosté po změně stran soustředit síly k náporu, přišel další úder na solar, když se k samostatné akci odhodlal Stránský a zakončil ji parádní trefou „pod lať“. Ještě v minulém ročníku přitom oblékal vysokomýtský dres, prestižní duel proti bývalým spoluhráčům mu vyšel skvěle. Poslední naději svěřenců Martina Pulpita na zdramatizování derby jim pak zhatilo nastřelené břevno a závěr se dohrál pod kontrolou Jiskry.

To byl panečku gólový víkend! Přestřelky a nadílky, kam se člověk podívá

Dvě venkovní vystoupení za sebou nevyšla Letohradu ani v nejmenším podle vlastních představ. Po Čáslavi se s prázdnou vracel v tomto kole rovněž z Dobrovice, přitom střetnutí ve středních Čechách úplně špatně nerozehrál. Po bezgólovém poločase však nadešla osud dvanáctiminutová pasáž, během které třikrát v rychlém sledu inkasoval a bylo po nadějích.

Ústí nad Orlicí – Vysoké Mýto 3:0

Fakta – branky: 6. Souček, 30. a 52. Stránský. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 2:4. Diváci: 285. Poločas: 2:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Skalický – Kenny (77. Tulach), Stránský (77. Leníček), Souček, Špatenka – Hynek (20. Bednář), Tichý (65. Pinkava). Vysoké Mýto: Černík – Fišer, Lněnička, Valášek, Javůrek – Mokrejš (80. Trnka), Tomášek (75. Wimmer), Dvořák, Kopřiva, Habrman (59. Haladei) – Hrubý (80. Kabrhel).

Dobrovice – Letohrad 3:0

Fakta – branky: 52. Volf, 58. Kohout, 64. Kocourek. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Letohrad: Martinovský – Šponar (64. Hýbl), Kail, Nágl, Štěpán – Hiller (64. Kadlec), Zbudil, Lorenc (80. Jiřánek), Macek, Šplíchal – Kabourek (17. Klímek, 64. Chládek).

Vedoucí gól by změnil ráz utkání, ale my ho nedáme, mrzí Pulpita

„Svému mužstvu nemám moc co vytknout. Hráči bojovali, běhali, snažili se, ale můžete hrát jakkoli dobře, jenže když nedáte branky, je to zmar. Hned ve 3. minutě jde náš hráč sám na branku středem hřiště, ale místo gólu, který mohl zcela změnit ráz zápasu, nastřelí jen gólmana. Vzápětí sami inkasujeme po individuální chybě, samozřejmě soupeř se na malém hřišti ještě více zatáhne a my si s tím nedokážeme poradit,“ kroutil hlavou vysokomýtský trenér Martin Pulpit.

„Máme obrovské problémy s útočným triem, jak středním útočníkem, tak oběma křídelními. Nedokáží těžit z kvalitní práce záložní formace. My nemusíme nakopávat míče, naši záložníci se umí kombinačně prosadit i na malém prostoru, jenže když se podíváme na naši podzimní bilanci, tak vidíme, že útočníci zatím buď vůbec nedali gól, nebo naposledy ve čtvrtém kole,“ poukazuje Pulpit na zásadní příčinu, proč se Vysoké Mýto nachází tabulkově i bodově níže, než byly předsezonní plány a představy. „Tady se nedá říci, že by to bylo o štěstí nebo smůle, je to o kvalitě a schopnostech. Je to místy neuvěřitelné, co dokážeme neproměnit, a trvá to prakticky celou podzimní část. Je mi líto týmu, který i v Ústí nad Orlicí dřel, ale bez efektu,“ dodal zklamaný trenér Pulpit.