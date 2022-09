Proti trápícímu se soupeři z Čáslavi vyrukovali vysokomýtští fotbalisté s jasným cílem – vyhrát, rozstřílet se, přetavit očekávanou herní převahu v jasné vítězství. Vítězství domácí tým skutečně vybojoval, ale bylo nejhubenější možné. V době, kde se příznivci v hledišti začali obávat dalšího výsledkového fiaska, se zpoza vápna opřel do balonu Hrubý a jeho ostrá přízemní střela si našla cestu za záda gólmana Bartáka. Byl to jediný gól zápasu a domácí si po závěrečném hvizdu zhluboka oddechli. Tříbodový zisk se však počítá i za toto skromné představení a to je nakonec to jediné podstatné, co bude z tohoto duelu zapsáno.

Mistrovický „šach mat“ proti Srubům přišel v závěru a odměnou je posun do čela

Také u chrudimského Vodojemu byl klíčový úvod zápasu, který si pro sebe „pronajal“ domácí Zvolánek. Ten se postaral příliš snadno o dvoubrankový náskok rezervy. Hosté z Letohradu vykřesali naději po změně stran po snížení Šplíchala, ale dlouhého trvání neměla, Látal přidal třetí trefu a Chrudim si závěrečné minuty pohlídala.

Ústí nad Orlicí ve snaze zastavit výsledkovou šeď sáhlo v týdnu do kádru. Přivedlo mimo jiné dvě nové africké akvizice či top hráče krajského přeboru Jana Bednáře z Moravské Třebové. Z Českých Heřmanic se vrátil také zkušený Patrik Chleboun. A jak se to odrazilo? V Turnově se kýžený efekt nedostavil. Nepovedená tříminutovka zkraje druhého poločasu a vlastní střelecká impotence toho byly příčinou.

Chrudim B – Letohrad 3:1

Fakta – branky: 11. a 21. z pen. Zvolánek, 71. Látal – 54. Šplíchal. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Letohrad: Janůj – Jiřánek, Kail, Nágl, Macek (58. Pokorný) – Lorenc, Zbudil, Hiller (77. Šponar), Boura (68. Kadlec), Šplíchal – Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Vadí mi, jak lacino nabídneme soupeři vedení. A bohužel to není poprvé. Situace, kdy nás soupeř přehraje, přežijeme a pak si necháme vstřelit branku po rohovém kopu a ze zbytečné penalty. V prvním poločase nám na těžkém terénu dělali domácí problémy dobrým pohybem a hlavně mladý Juliš si s námi občas dělal, co chtěl. Nástup do druhého poločasu nám vyšel lépe, snížili jsme na rozdíl jedné branky a měli i šance na vyrovnání. Bohužel jsme je nedokázali proměnit a Chrudim nás potrestala z brejku. Výhra domácích je zasloužená, protože si v utkání vypracovali více brankových příležitostí a na rozdíl od nás je také dokázali proměňovat.

Vysoké Mýto – Čáslav 1:0

Fakta – branka: 72. Hrubý. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek Javůrek – Mokrejš (65. Haladei), Wimmer (79. Trnka), Tomášek, Kopřiva, Habrman (90. Žák) – Hrubý (79. Benda).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Bylo to další z řady našich klasických podzimních utkání. Když jsem si ho rozebral, tak mi vyšlo, že jen za první poločas jsme měli sedm gólových situací, které jsme nedokázali zužitkovat. Je to pořád o klidu v koncovce, o technice při zakončení, protože zápas jsme mohli rozhodnout daleko dříve. Takhle potom jen trnete při jakémkoli výpadu soupeře či jeho standardce. Nakonec jsme se přece jenom alespoň jednou prosadili a bylo to zasloužené, protože jsme byli lepší, chtěli jsme hrát fotbal, dobře jsme napadali soupeře, chyběly jenom góly. Bohužel si zatím neumíme pomoci ani standardními situacemi, na kterých sice na tréninku pracujeme, ale v samotném utkání z nich potom vytěžíme jenom dvě nevyužité stoprocentní šance. Přesto si myslím, že diváci se nenudili a troufnu si říci, že úroveň zápasu Vysoké Mýto – Čáslav byla v některých ohledech vyšší než úroveň víkendového ligového utkání Bohemians 1905 – Pardubice.

Turnov – Ústí nad Orlicí 2:0

Fakta – branky: 55. Havel, 57. Horák. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:2. Diváci: 110. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Skalický, Mikor, Špatenka, Langer – Hynek, Souček, Sokol (17. Tulach), Stránský – Bednář (73. Kenny), Tichý (60. Chleboun).

Evžen Kopecký, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Z Turnova si odvážíme lacinou porážku, která nás mrzí. Soupeř byl hratelný, ale naše některá zmatečná rozhodnutí v prvním poločase nám na klidu nepřidala a proto jsme byli po pětačtyřiceti minutách nespokojení. Vstup do druhé půle vypadal dobře, jenže po čtvrthodině jsme z nepochopitelných důvodů otevřeli střed hřiště a v rozmezí dvou minut dvakrát inkasovali. Poté jsme na těžkém terénu jenom dobývali, ale kvalitu na korekci výsledku jsme neměli. Dostáváme se do složité situace, v níž velkou roli hraje rovněž psychika a na té budeme muset pracovat.