Letohrad nepatří mezi kluby, kde by co půl roku docházelo k zásadním změnám v kádru, a letošní zima není v tomto ohledu výjimkou. V kolonce odchodů nacházíme pouze jméno Šimona Klímka, jenž zamířil do České Třebové. „Novými tvářemi v našem týmu jsou Lukáš Netolický ze Ždírce nad Doubravou a dvojice ze Spartaku Rychnov nad Kněžnou Dominik Veselý a Jiří Počtýnský,“ vypočítává Majvald. Posledně jmenovaný hráč to na letohradském pažitu ze svého nedávného působení dobře zná.

Udržení příslušnosti k divizi je samozřejmě prvořadým letohradským úkolem, Aleš Majvald se však jako obvykle nedívá pouze na řeč tabulky. „Našim cílem je v každém utkání podat výkon na hranici našich možností, dál pracovat na principech naší hry a kluky zlepšovat po individuální stránce. Uvidíme, na co to bude v konečném pořadí stačit,“ vyjádřil se letohradský kormidelník.

Letohradu i dalších nejen divizních klubů se může dříve či později týkat plánovaná a široce komentovaná reorganizace mistrovských soutěží. Názor Aleše Majvalda na toto téma je jednoduchý. „Neznám přesně detaily reorganizace, ale myslím si, že český fotbal má větší problémy než to, jestli budou jedna nebo dvě třetí ligy.“