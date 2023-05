Mimořádně důležité tři body zajistil Letohradu Adam Nágl, když se v 82. minutě prosadil hlavou po dobře rozehraném rohovém kopu. „První poločas herně z naší strany špatný nebyl, ale ve vápně jsme moc nebezpeční nebyli a domácí občas zahrozili z brejků. Vstup do druhé půle se nám nepovedl a soupeř nás zatlačil, naštěstí pro nás ale branku nedal. Postupně se nám podařilo tlak otupit, vstřelit gól po rohovém kopu a závěr dovést do zdárného konce. Víme, že hlavně druhý poločas to dobré nebylo, ale výhry si vážíme a věříme, že příští týden podáme lepší výkon,“ hodnotil duel trenér Aleš Majvald.

Vysoké Mýto skládalo před těžkým zápasem v Benátkách nad Jizerou horko těžko dohromady sestavu, muselo si vypomoci z béčka a z dorostu a z tohoto pohledu není průběh a výsledek utkání žádnou ostudou, byť z toho vzešla porážka. „Hluboká poklona našim hráčům, kteří se účastnili tohoto zápasu, za způsob, jakým se v něm i přes prohru prezentovali. Prokázali charakter a ohromnou vůli pomoci týmu v těžké situaci, za což jim patří velké poděkování,“ hovořil s uznáním kouč Filip Klapka.

Ústecká Jiskra rozehrála duel proti zachraňujícímu se Brandýsu nad Labem podle ideálních představ, když nejprve proměnil penaltu po faulu na Bednáře Chleboun a vzápětí přesně hlavičkoval Špatenka. Jenže soupeř okamžitě reagoval a když míč z kopačky Geberta doplachtil nečekaně za Jechova záda, bylo ze zdánlivě jasného průběhu drama. Hned po změně stran napálil Folwarczny z dorážky břevno, ale úsilí hostů potom otupil Majer, jenž byl za urážku rozhodčího vyloučen. Ani proti deseti však domácí nenašli potřebný klid a když Paata po individuální akci místo pojistky rozezvučel pouze spojnici, strachovala se Jiskra o výhru až do konce. A nebýt Jecha, který v závěru skvělým zákrokem vychytal trestný kop Folwarczného, tak by o ni přišla. „Do utkání jsme vstoupili výborně, rychle jsme se dostali do vedení 2:0 a vypadalo to na snadnou záležitost. Ale soupeř rychle snížil a střetnutí bylo rázem zdramatizované. Lehkost ze začátku se vytratila a začal boj. Nám už se tolik nedařilo a protivník se snažil vyrovnat. Těsný náskok jsme udrželi až do konce a doslova ubojovali tři body. I když se nám herně nevedlo, tak druhé domácí výhry během tří dnů si nesmírně vážíme,“ pronesl ústecký lodivod Vladimír Chudý, jehož tým má v souboji „na dálku“ s Benátkami políčeno na druhou pozici.

28. KOLO:

Nový Bydžov – Letohrad 0:1

Fakta – branka: 82. Nágl. Rozhodčí: Milner. Hráno bez karet. Diváci: 210. Poločas: 0:0. Letohrad: Janůj – Lorenc, Nágl, Kail, Šponar – Macek, Zbudil (69. Chládek), Šplíchal, Štěpán, Hiller (74. Netolický) – Kabourek (90. + 2. Kadlec).

Benátky nad Jizerou – Vysoké Mýto 2:0

Fakta – branky: 21. Šimeček, 60. Slicho. Rozhodčí: Beneš. Bez karet. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Javůrek, Trnka, Lněnička, Hájek (75. Škrabal) – Briol (61. Sapelkin), Habrman, Žahourek, Švejda, Wimmer – Mokrejš.

Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Labem 2:1

Fakta – branky: 6. Chleboun z pen., 12. Špatenka – 14. Gebert. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (51. Majer). Diváci: 200. Poločas: 2:1. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Chleboun, Mikor, Skalický (60. Tichý) – Špatenka, Sokol (60. Hynek), Paata (75. Kozák), Stránský – Bednář (90. + 2. Vašek), Souček (90. + 2. Popelář).