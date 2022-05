Vysoké Mýto – Hlinsko 5:0

Fakta – branky: 32., 54. a 77. Haladei, 36. Stránský, 70. Wimmer. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:0. Diváci: 250. Poločas: 2:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Hock (72. Fišer), Stránský – Dostálek (61. Velinský), Kopřiva, Šumský (71. Valášek), Javůrek (61. Habrman), Wimmer – Haladei. Hlinsko: Novák – Nevole, Křivka, Volf, Rambousek (67. Zub) – Vašek (86. Hlouš), T. Formáček, Koutný (54. Portyš), Zelenka – Cach (67. Bečička), D. Formáček.

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: V dalším domácím zápase jsme chtěli odčinit dvě předchozí ztráty a nastoupili s odhodláním nepříjemného soka porazit. To se nakonec podařilo, ale zejména v prvním poločase bylo ke spokojenosti hodně daleko. Úvodních dvacet minut se hrálo za naší mírné převahy, ale dvě slibné příležitosti zůstaly nevyužity. Poté se osmělili hosté, ale žádnou vyloženou šanci si nevypracovali. Zlomovým momentem byla 32. minuta, když se po pasu Trnky za obranu prosadil Haladei. Za další čtyři minuty skóroval rovněž Stránský po přihrávce Haladeie. Po této brance se hosté po nedorozumění v naší obraně dostali do jediné větší příležitosti v utkání, tou ovšem pohrdli a poločasové skóre se neměnilo. Po změně stran jsme zvýšili pohyb, soupeře do konce zápasu přehrávali a navyšovali skóre, konkrétně Haladei, Wimmer a opět Haladei, který zkompletoval hattrick a dal výsledku konečnou podobu.

Výsledek se opět nedostavil a ani výkon tentokrát nebyl dobrý

Horky nad Jizerou – Letohrad 4:1

Fakta – branky: 23. Madi Rama, 26. Foungala, 63. Tsykalo, 83. Prokorát – 60. Počtýnský. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 4:1. Diváci: 61. Poločas: 2:0. Letohrad: Volšík – Lorenc, Nágl, Kail, Šplíchal – Mokrejš, Markarjanc (46. Štěpán), Zbudil (46. Faltus), Hiller (69. Kadlec) – Kabourek, Počtýnský (69. Boura).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Pro mě je naše vystoupení v Horkách velkým zklamáním, a to nejen výsledkově, ale hlavně herně. Přišlo mi, že naše odhodlání prodloužit vítěznou sérii zůstalo v kabině. V úvodu utkání měli domácí velké šance ke vstřelení branky a my to přežili jen s velkým štěstím. V době, kdy se hra vyrovnala, jsme obdrželi laciný gól, a aby toho nebylo málo, tak hned z rozehrávky jsme připravili domácím standardní situaci, po které jsme podruhé inkasovali. Do konce poločasu jsme se nedokázali z těchto dvou rychlých branek oklepat a domácí si vedení v poklidu hlídali. Vstup do druhé půle snesl přísnější parametry a soupeře jsme zamkli na jeho polovině. Zaslouženě jsme snížili, ale hned po třech minutách jsme chybnou rozehrávkou uprostřed hřiště nabídli domácím první šanci ve druhé půli a ti ji zkušeně využili. Zbytek zápasu jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale na v pohodě hrající Horky to nestačilo. Pro nás je tohle utkání zasloužená facka, ale věřím, že hodně poučná a v dalším domácím zápase předvedeme kvalitnější výkon.