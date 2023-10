/DIVIZE/ Přetahovaná na čele divize C mezi vedoucí Jiskrou Ústí nad Orlicí a druhými Benátkami nad Jizerou pokračuje i po dvanácti odehraných kolech. Oba konkurenti o víkendu zvládli svoje role a nadále je v tabulce dělí bod. Navíc nyní společně odskočili třetím Velkým Hamrům, které o dva body připravila chrudimská rezerva.

Fotbalisté Vysokého Mýta (na snímku v bílém) vyhráli třetí divizní utkání za sebou. Po Benátkách nad Jizerou a Turnovu zůstal na jejich štítě také na jaře ještě třetiligový Benešov. | Foto: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Ústí nastoupilo k atraktivnímu krajskému derby v Hlinsku a znovu ukázalo, že na podzim umí najít cestu k vítězství i ve vyrovnaných zápasech, které se mohou přiklonit na jednu či druhou stranu. Před pěknou diváckou kulisou hosté úspěšně otáčeli vývoj střetnutí, když na proměněnou Chlebounovu penaltu sice prakticky z protiútoku odpověděl Petráň, jenže Ústečtí měli do pauzy připraven další úder (Bednář 2:1). Po změně stran Jiskra takticky vyspělým výkonem odrazila veškeré hlinecké útočné choutky a nejtěsnější vedení uhájila až do do závěrečného hvizdu, čímž si také udržela vedoucí umístění.

Libchavský obrat zařídila eskadra Pavlák – Ráb. Brandýs vyrovnával v čase 90+6

„Na dálku“ jí mohl pomoci Trutnov, to by však musel překvapit fotbalovou veřejnost a obrat o body favorita z Benátek, navíc na jeho půdě. Po prvním poločase se taková věc nejevila jako až tak nemožná. Hosté se trefou Sapára ujali vedení. Jenže brzy po přestávce favorit vyrovnal a v 72. Středočeši stav otočili z nařízené penalty. Ve zbytku zápasu hosté navíc obdrželi dvě červené karty a navrch ještě třetí gól.

K zajímavému podzimnímu finiši nasadilo Vysoké Mýto, které, jak se zdá, konečně našlo pevnou půdu pod nohama, a vyhrálo potřetí za sebou. Opět to bylo vítězství vydřené, na hřišti nedávno ještě třetiligového Benešova však má vysokou hodnotu. Dramatickou bitvu rozhodl ve prospěch východočeského celku deset minut před koncem Habrman a Vysoké Mýto stoupá tabulkou.

Moravská Třebová přestřílela Choceň a jde do čela. Rolinek vychytal vítězství

O podobném stoupání může Letohrad tak akorát snít, nadále se krčí na samotném chvostu a utkání na trávníku pražských Spojů chmury na tvářích fanoušků nerozehnalo ani v nejmenším. Hosté neměli toto zápolení rozehrané úplně beznadějně, ještě v 70. minutě drželi bezgólové skóre, ale v koncovce přišly dva gólové údery soupeře a opět prázdná letohradská kapsa.

12. kolo:

Spoje Praha – Letohrad 2:0

Fakta – branky: 73. Ladra, 87. Baisa. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Macek, Václavek, Chládek (66. Brabec) – Linhart, Štěpán, Zbudil (80. Dvorský), Kadlec (56. Hiller) – Kabourek, Nágl.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „V Praze se hrálo vyrovnané utkání, které se po většinu času odehrávalo mezi vápny. Domácí byli více na míči, ale do šancí se moc nedostávali, my jsme se snažili hrozit brejky. Zápas rozhodla naše chyba při malé domů, kterou Spoje se štěstím potrestaly a my už neměli síly ani kvalitu na zvrat. Pro nás velká škoda, že zápas, který dobře odpracujeme, nedokážeme dovést alespoň do zisku bodu.“

Benešov – Vysoké Mýto 1:2

Fakta – branky: 58. Tomek – 39. Kadrmas, 81. Habrman. Rozhodčí: Vít. ŽK: 4:2. Diváci: 86. Poločas: 0:1. Vysoké Mýto: Spálenka – Javůrek, Trnka, Lněnička, Kadrmas – Šplíchal, J. Dvořák, Habrman, Tomášek (86. Švejda), Velinský (71. P. Dvořák) – Kopřiva.

Filip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: „Další velice kvalitní utkání z naší strany, co se týče týmového výkonu, podpořené navíc nadstandardními výkony individuálními. Domácí nás dostali pod tlak zkraje druhého poločasu a po zásluze vyrovnali, jinak jsme měli zápas pod kontrolou. Rozhodující branku vstřelil Vojta Habrman pro něj netradičně hlavou. Snad ty dva vlasy z jeho pečlivě opečovávané kštice, které padly za oběť nechytatelné hlavičky, nebude oplakávat příliš dlouho…“

Hlinsko – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 29. Petráň – 28. Chleboun z pen., 43. Bednář. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 3:4. Diváci: 268. Poločas: 1:2. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Vašek (77. Faltus), Špatenka, Hynek (77. Skalický), Kozák (66. Sokol) – Souček (89. Mikulecký), Bednář (66. Tichý).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Odehráli jsme dramatické utkání proti velmi silnému a motivovanému soupeři, který chtěl doma naplno bodovat. V prvním poločase byla hra vyrovnaná a na šance to bylo také rovnovážné. My se dostali do vedení z pokutového kopu, bohužel ale inkasovali vyrovnávací branku hned z protiútoku. Až na konci první půle se nám podařila pěkná akce, kdy jsme využili i zaváhání soupeřovy obrany a vstřelili druhý gól. Po změně stran jsme se soustředili na dobrou obrannou činnost a chtěli hrozit z rychlých protiútoků. Což se nám celkem i dařilo, měli jsme tři super šance, ale ty jsme trestuhodně zahodili. A tak jsme museli poctivě bránit těsný výsledek až do konce. Výhru jsme vybojovali a odvezli si tři velmi cenné body.“