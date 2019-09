Náchod – Letohrad 1:1, pen. 5:3

V úvodu byli aktivnější domácí, jenže nebezpečnější byl Letohrad, který v 16. minutě orazítkoval Kabourkem břevno. Další tutovku zahodili hosté o chvíli později, když se na Baláže řítil z úhlu znovu Kabourek, tentokrát mířil těsně vedle. Nejnebezpečnější domácí akce první půle se zrodila ve 33. minutě. To Simon našel přesným centrem Hlavu, jehož zakončení směřovalo přesně do rukou připraveného Martinovského.

Do druhé půle vstoupili lépe hráči Letohradu. Ti nejprve v 53. minutě nedotáhli nadějnou akci, aby se vzápětí přece jen dočkali vedoucí branky. Domácí zbytečně ztratili míč u postranní čáry, ten se dostal ke Strasserovi, jehož střela vnějším nártem zapadla přesně k pravé tyči Balážovy branky. Inkasovaná branka Náchod probudila a nadechl se k náporu. Simonova přihrávka do tutovky na Rojšla neprošla a Malého střela po pěkné individuální akci Jahody k vyrovnávací brance rovněž nevedla. Poté poslal ostrý centr do vápna Moravec, Rojšl ale míč mezi tři tyče neusměrnil. Čtvrt hodiny před koncem byli blízko pojistce hosté, jejich šanci po rohovém kopu hasil Baláž až na brankové čáře. V 84. minutě sklepl v tu dobu už na hrotu operující stoper Kabeláč míč na Bricha, jehož volej donutil brankáře k zákroku a následnému rohovému kopu. Po něm vznikl před brankou Letohradu zmatek, v něm se nejlépe zorientoval Kabeláč a poslal zápas do penaltového rozstřelu – 1:1. Tady všichni domácí střelci uspěli, a protože ve třetí sérii zamířil hostující Kundrt jen do tyče, zůstal druhý bod na stadionu v Náchodě. (mr)

Vysoké Mýto – Horky n. J. 1:0

Těžká šichta než se mohla zdát před začátkem zápasu. Mýto muselo tvrdě bojovat, aby nakonec zlomilo odpor velmi houževnatého soupeře, který toho domácím moc nedovolil. Svěřenci trenéra Dvořáka dobývali neprostupnou defenzivu, jenže žádné vyložené šance si nevytvořili. Naopak hosté hrozili z rychlých brejků a nebýt výborného výkonu Černíka mezi tyčemi, skóre první půle mohlo být výrazně nakloněno pro Horky. Mýto zachránil stoper Hock, jenž se nejlépe zorientoval ve vápně a z jediné střely na branku rozhodl zápas. Fotbalisté Mýta jsou tak stále stoprocentní a vedou po pěti kolech tabulku divizní skupiny C.