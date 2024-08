SK Vysoké Mýto vs. MFK Chrudim B.

„Vstup do utkání měli lepší hosté, kteří si vypracovali hned dvě gólové šance, které však nedokázali proměnit. Z vedoucí branky jsme se tak radovali my ve 21. minutě, po přiťuknutí Pavla Dvořáka se prosadil Filip Březák. Druhý poločas se nesl ve snaze soupeře skóre srovnat a naopak v našem úsilí ho navýšit. Úspěšní jsme byli opět my zásluhou Františka Šplíchala, a tak můžeme slavit vítězství ve velice kvalitním a věřím, že i pro diváky zajímavém utkání,“ glosoval vydařený duel domácí trenér Filip Klapka.

„Utkání se lámalo hned v úvodu. Během prvních patnácti minut jsme si vytvořili dvě jasné gólové příležitosti, ale ani jednu jsme bohužel neproměnili. Oproti tomu domácí využili našeho zaváhání v obraně a šli do vedení. Utkání se definitivně zlomilo deset minut před koncem, kdy se prosadil Šplíchal. V obranné fázi jsme byli příliš pasivní, v útočné pomalí, zbrklí a nepřesní. K tomu nebyl viděn žádný nadprůměrný výkon, proto odjíždíme se zaslouženou porážkou," tak zněl chrudimský hlas kouče Jana Zvolánka.¨