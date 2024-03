/DIVIZE/ Vedoucí celek divizní skupiny C, který se otevřeně hlásí ke svým postupovým ambicím, zahájil jarní odvety upracovaným, ale tím více důležitým vítězstvím. Ústeckoorlická Jiskra si přivezla tři body z Benešova, kde se jí podařilo otočit vývoj zápasu ve svůj prospěch.

Branka Jana Dvořáka (SK Vysoké Mýto) v utkání proti Novému Bydžovu. | Video: Radek Halva

Na obdržený gól odpověděl ještě do poločasu vyrovnáním Tichý a o výsledku rozhodl po hodině hry Chleboun, jenž se osvědčil jako spolehlivý exekutor pokutových kopů. Závěr duelu svěřenci Vladimíra Chudého zvládli takticky na jedničkua nejtěsnější výhru ustrážili.

„První jarní utkání nebývají nikdy moc o fotbalové kráse, je to spíš boj a tak tomu bylo i v Benešově na umělé trávě. Úvod nebyl z naší strany špatný, ale pár možností, co jsme měli, jsme neproměnili. Bohužel soupeř byl efektivnější a po ztrátě míče ve středu pole nás potrestal. Pro nás bylo důležité. že jsme do poločasu vyrovnali ze standardní situace. Ve druhé půli byl obraz hry podobný, domácí se snažili hrát, my pečlivě bránili. Po jednom z protiútoků zahrál benešovský hráč rukou ve vápně a nabídnutou penaltu jsme využili. Od té doby jsme si hlídali výsledek, soupeř neměl mnoho příležitostí vyrovnat a zápas jsme dovedli do vítězného konce,“ byl spokojen ústecký kouč Chudý.

Na velmi dobře připravené travnaté hrací ploše potěšilo svoje fanoušky Vysoké Mýto. S Novým Bydžovem si poradilo přesvědčivým způsobem. Hosté sice dokázali zareagovat na vedoucí branku soupeře a vyrovnali na 1:1, jenže v jejich obraně se objevovalo příliš mnoho mezer, než aby to mohlo zůstat bez trestu. O což se postaral zkušený Pavel Dvořák, který dvakrát během střetnutí postupoval sám na brankáře Saidla a dvakrát suverénně skóroval.

Branka Pavla Tomáška (SK Vysoké Mýto):

„Úvodních dvacet minut nebylo z naší strany podle představ. Vstřelená branka nás sice mohla uklidnit, hosté však za minutu dokázali skóre srovnat. Zbytek zápasu jsme ale zvládli mnohem lépe, přidali tři branky a můžeme se těšit z vítězného vstupu do jarní části,“ radoval se trenér Filip Klapka.

Celý poločas udržel poslední Letohrad na hřišti druhých Benátek nad Jizerou bezbrankový stav a mohl tedy živit naději na překvapivý úspěch proti jasnému favoritovi. Ten ho ovšem po pauze polil hodně studenou sprchou, galapředstavení totiž rozjel domácí kanonýr Fabián a jeho hattrick rozhodl o tom, že se žádná senzace na úvod jara konat nebude.

„První poločas se toho moc zajímavého nedělo. Začátek druhé půle nám nevyšel, dostali jsme branku, ale dokázali jsme během pěti minut vyrovnat po krásné střele Zbudila. Bohužel za dalších sedm minut přišel zlom celého utkání, kdy jsme neubránili rohový kop, navíc další gól jsme obdrželi z následné rozehrávky. To pro nás bylo tvrdé K.O., ze kterého jsme se do konce nevzpamatovali. Je hrozná škoda, že dobře odpracované střetnutí ztratíme lacino obdrženými brankami,“ hodnotil jarní premiéru trenér Aleš Majvald.

DIVIZE – skupina C – 17. kolo:

Benešov – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 22. Kubiš – 38. Tichý, 62. Chleboun z pen. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 3:0. Diváci: 158. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Langer, Chleboun, Hrnčíř, Skalický (46. Stránský) – Hynek (85. Mikulecký), Špatenka, Souček (90. Řehák), Vašek (78. Kočí) – Tichý, Bednář (85. Kozák).

Vysoké Mýto – Nový Bydžov 4:1

Fakta – branky: 22. Tomášek, 30. J. Dvořák, 39. a 63. P. Dvořák – 25. N. Filip. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Poločas: 3:1. Vysoké Mýto: Zavřel – Valášek, J. Dvořák, Žák (76. Kuta), Švejda – Habrman (12. Tomášek), Schmoranz (76. Hlavsa), Štěpánek (61. Řehák), Šplíchal – Kopřiva (46. Šťastný), P. Dvořák.

Benátky nad Jizerou – Letohrad 4:1

Fakta – branky: 53., 66. a 67. Fabián, 90. + 2 Vobořil – 58. Zbudil. Rozhodčí: Pilný. ŽK: 1:0. Diváci: 180. Poločas: 0:0. Letohrad: Jech – Václavek, Kail, Štěpán (75. Skoumal), Macek – Zbudil, Lorenc, Černohorský (62. Chládek), Pithart (75. Jiřánek) – Mišči (62. Nágl), Kabourek.