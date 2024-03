/DIVIZE/ Fotbalisté Ústí nad Orlicí si budují náskok na čele tabulky. Na domácí půdě zvládly těžké okresní derby proti Vysokému Mýtu a beze zbytku tak využili zaváhání druhých Benátek nad Jizerou v Kosmonosech. Lídr soutěže opět předvedl, že i když herně v zápase kdovíjak nedominuje, tak dovede najít cestu k výhře. A to je umění, které se nadmíru cení.

Vítězná branka Tomáše Hrnčíře (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) v divizním derby proti Vysokému Mýtu. | Video: Radek Halva

Před bezmála pěti stovkami diváků na ústeckém stadionu se v prvním poločase střelecky prosadili jen penaltoví exekutoři. Nejprve domácí gólman Jeřábek sestřelil ve vápně novice v barvách Vysokého Mýta Hodače a pokutový kop proměnil Tomášek. Ze stejné značky se narodilo také vyrovnání, po nedovoleném zákroku na Bednáře v šestnáctce hostů splnil svoji roli Chleboun. Herně měl přece jenom více ze hry lídr soutěže a po změně stran se protlačilk vítěznému zásahu, když se po rozehraném rohovém kopu ve skrumáži před brankářem Zavřelem nejlépe zorientoval Hrnčíř a hlavou rozhodl o výsledku. Domácí celek ve zbytku hrací doby spolehlivou defenzivní hrou eliminoval soupeřovu snahu o srovnání stavu a došel si s jistotou pro další tři body.

Proměněná penalta Pavla Tomáška (Vysoké Mýto):

Zdroj: Radek Halva

Proměněná penalta Patrika Chlebouna (Ústí nad Orlicí):

Zdroj: Radek Halva

„Do utkání jsme nevstoupili úplně ideálně, několikrát jsme nezachytili útok soupeře a ten poslední skončil nařízeným pokutovým kopem proti nám. Hosté ho proměnili a ujali se vedení. Snažili jsme se hned skóre změnit, ale kombinačně to nebylo z naší strany optimální. Postupem času jsme se ale zlepšovali a zvyšovali tlak, který vyústil v penaltu pro nás, ze které jsme do poločasu vyrovnali,“ glosoval průběh první části hry trenér Jiskry Vladimír Chudý. „Po přestávce jsme si dokázali pomoci standardní situací a odskočili na 2:1. A tento stav vydržel až do konce. Bylo to velmi vyrovnané utkání hrané na těžkém terénu se silným soupeřem. Jsem rád, že jsme ho zvládli a získali další tři důležité body,“ radoval se Chudý.

„V utkání jsme měli, zejména v prvním poločase, světlé okamžiky. Na to, abychome mohli pomýšlet na bodový zisk, jich však bylo zoufale málo. Po druhé inkasované brance jsme neměli dostatek kvality na to s výsledkem něco udělat,“ hodnotil utkání vysokomýtský lodivod Filip Klapka.

Kohouti vstali před tisícovkou diváků u Metuje skoro z mrtvých a mají mečbol

Od zápasu s Turnovem si letohradští fotbalisté slibovali, že se od něho odrazí na cestu za záchranou. Jenomže chyba lávky. Duel se jim nepovedl ani trochu podle vlastních představ, zejména v útočné fázi byli po celých devadesát minut úplně bezzubí, takže soupeři nedalo ani příliš mnoho práce, aby si odvezl tři body a jenom tím prohloubil letohradské starosti.

„Neustále nás sráží lacino obdržené branky. Z první návštěvy naší poloviny soupeř skóroval po autovém vhazování. Do konce poločasu jsme se trápili a nedokázali si vytvořit pořádnou šanci. Aby toho nebylo málo, tak po změně stran v čase, kdy jsme stupňovali tlak, jsme inkasovali druhý gól z pokutového kopu. A z toho už jsme se neoklepali,“ povzdechl si trenér Aleš Majvald.

Že soupeř nastoupil nekompletní? To rozhodně nesnižuje náš výborný výkon

DIVIZE – skupina C, 18. kolo:

Ústí nad Orlicí – Vysoké Mýto 2:1

Fakta – branky: 35. Chleboun z pen., 56. Hrnčíř – 11. Tomášek z pen. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 0:3. Diváci: 490. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Kozák, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Vašek (68. Sokol), Špatenka, Souček (89. Mikulecký), Hynek (80. Faltus) – Tichý (89. Skalický), Bednář (68. Kočí). Vysoké Mýto: Zavřel – Švejda, Valášek, J. Dvořák, Žák (75. Řehák) – Hodač (68. Štěpánek), Šťastný (61. Kopřiva), Schmoranz (75. Hlavsa), Tomášek, Šplíchal – P. Dvořák.

Letohrad – Turnov 0:2

Fakta – branky: 6. Tobiaš, 75. Havel z pen. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Letohrad: Jech – Jiřánek (63. Chládek), Kail, Štěpán (63. Pithart), Macek – Václavek, Zbudil (86. Leníček), Černohorský (83. Skoumal), Lorenc – Nágl (76. Mišči), Kabourek.