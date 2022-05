Kosmonosy – Vysoké Mýto 2:2

Fakta – branky: 31. Kořínek, 58. A. Fišer – 26. Kopřiva, 74. Haladei. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 1:4. ČK: 0:2 (87. F. Dvořák – trenér, 90. + 4. J. Dvořák). Diváci: 200. Poločas: 1:1. Vysoké Mýto: Černík (11. Zavřel) – Hlavsa, Trnka, Tomášek (58. M. Fišer), Stránský – Dostálek, J. Dvořák, Kopřiva, Šumský (46. Wimmer), Javůrek (60. Haladei) – Ujec (60. Habrman).

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Po třech zápasech bez výhry jsme tuto nelichotivou bilanci chtěli napravit na půdě ofenzívně laděného týmu Kosmonos. Bohužel se nám náš záměr nepodařil, ale výkon snesl přísnější měřítko. Úvod utkání se nám nepovedl a dominantním týmem byli domácí. Po úvodní ospalé dvacetiminutovce jsme se dostali do hry i my a hrál se poměrně svižný kombinační fotbal, který diváky musel bavit. Poločasové skóre 1:1 bylo spravedlivým vyjádřením poměru sil na hřišti. Ve druhém poločase si troufnu říci, že jsme byli lepším mužstvem, ale zradila nás koncovka. Domácí nás laciným gólem na 2:1 po hodině hry srazili na kolena. Po této brance se hrál fotbal „nahoru – dolů“ a bylo se opět na co koukat. Kluci nesložili zbraně a zaslouženě vyrovnali 2 čtvrt hodiny před koncem. Do konce střetnutí se skóre více nezměnilo, přestože možností bylo na obou stranách dostatek.

To byla doba! Série bez vítězství zlomena. Pohříchu však ta pardubická...

Letohrad – Tochovice 4:0

Fakta – branky: 2. Počtýnský, 47. Zbudil, 75. Nágl, 90. + 2. Kabourek. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 2:1. Diváci: 198. Poločas: 1:0. Letohrad: Volšík – Lorenc, Nágl, Kail, Šplíchal (81. Faltejsek) – Mokrejš (73. Boura), Štěpán, Zbudil (73. Markarjanc), Hiller (81. Kadlec) – Faltus, Počtýnský (65. Kabourek).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Úvod utkání nám vyšel. Druhá minuta branka a do desáté minuty jsme měli další dvě slibné šance, které jsme bohužel neproměnili. Zhruba po čtvrthodině se hra začala vyrovnávat a do konce poločasu se hrálo vyrovnané utkání. Za mě rozhodující moment přišel v úvodu druhé půle, kdy se nám podařilo vstřelit druhou branku. Poté jsme hráli s větším klidem a utkání relativně v poklidu dohráli. Naše výhra je myslím zasloužená, ale pro hosty krutá, protože pár zajímavých šancí měli. Do dalších zápasů bych si přál, abychom měli hru více pod kontrolou a nenabízeli soupeři šance po vlastních zbytečných ztrátách.