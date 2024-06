/DIVIZE/ Velké Hamry jsou jediným týmem, který v tomto divizním ročníku porazil Jiskru nad Orlicí. Stalo se tak na podzim, ovšem v jarní odvetě se nic podobného neopakovalo. Ústí před 350 fanoušky v klíčovém duelu urvalo velmi důležité tři body a před cestou na hřiště druhých Benátek nad Jizerou tak drží v rukách všechny postupové trumfy. Dramatickou bitvu rozhodl proměněný pokutový kop Jana Bednáře.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí vs. TJ Velké Hamry. | Foto: Jan Pokorný

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí vs. TJ Velké Hamry.Zdroj: Jan PokornýTrenér Chudý musel před utkáním řešit nucenou absenci brankářské jedničky Jeřábka. Mezi tyče šel Jakub Krátký a odvedl výbornou práci, ostatně vychytaná nula je toho nejlepším dokladem. Domácí se od počátku tlačili dopředu, vynutili si množství zajímavých standardních situací, ale nedokázali z nich nic vytěžit. Podobně to dlouho vypadalo rovněž po změně stran, všechno se ale ve prospěch Jiskry zlomilo v 79. minutě. To převzal dlouhý balon od gólmana Krátkého střídající Paata, uvolnil se a jeho samostatný únik zastavil před šestnáctkou „červeným“ zákrokem Zounek. K rozehrání trestného kopu se postavil Langer, po jeho centru byl ve vápně faulován Chleboun, nařízenou penaltu vzal na svoje bedra Bednář, bezpečně proměnil a Ústí jásalo. Zbytek zápasu si hráči Jiskry bezpečně pohlídali a buší na třetiligové brány!

„Do utkání jsme šli s cílem neprohrát, tomu jsme podřídili i taktiku vedení zápasu. Dobře jsme bránili, soupeře do ničeho nepustili a sami jsme byli nebezpeční hlavně ze standardních situací. Bohužel šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu až do rozhodujícího okamžiku. Hosté šli do deseti, měli jsme standardku, soupeř fauloval a dostali jsme možnost zahrávat pokutový kop. Penaltu jsme proměnili a vítězství už nepustili. Podle mého názoru zasloužené vítězství s velmi těžkým a tvrdě hrajícím protivníkem,“ okomentoval duel ústecký kouč Vladimír Chudý.

Razítko na prvenství mohou jeho svěřenci přidat příští neděli 9. června na půdě nejtěžšího soupeře a svého jediného zbylého konkurenta v boji o první místo. Představí se na půdě druhých Benátek nad Jizerou, které se díky víkendovému vítězství v Novém Bydžově nadále drží o čtyři body zpět.

DIVIZE C, 29. kolo:

Ústí nad Orlicí – Velké Hamry 1:0

Fakta – branka: 82. Bednář z pen. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 3:6. ČK: 0:1 (79. Zounek). Diváci: 350. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Faltus, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (85. Mikulecký), Špatenka, Souček (72. Vašek) – Ráliš, Bednář (90 + 1. Skalický), Sokol (72. Paata).