Po úspěšném podzimu vyjádřil ústecký lodivod Vladimír Chudý přání, aby se v první řadě podařilo udržet pohromadě stávající kolektiv. A lze říci, že se to povedlo, protože v týmu došlo přes zimu k minimu změn. Na rozdíl od řady jiných klubů nechodí Jiskra při otázce na svoje jarní ambice nijak zbytečně okolo horké kaše. „Cíl je jasný, poprat se o postup do České fotbalové ligy,“ hlásí trenér Chudý a není pochybností o tom, že kvality na to jeho tým má.

Zcela opačné starosti bude mít na jaře další z reprezentantů orlického regionu. Letohradští fotbalisté podzim zpackali a čeká je úkol nad jiné obtížný a na první pohled lze říci, že velice obtížně řešitelný. S pouhými pěti body na kontě se ještě pokusit o zázrak v podobě udržení. Trenér Aleš Majvald ale předčasně flintu do žita nehází, pomoci ke zlepšenými výkonům by měla i poměrně rozsáhlá obměna hráčského kádru. „My si dali za cíl záchranu soutěže a pevně věřím, že se o ni ještě popereme,“ hlásí Majvald s odhodláním.

Vysoké Mýto se pohybuje v elitní pětce, jarní start proti Novému Bydžovu zvládlo přesvědčivě a hodlá čeřit vody v popředí tabulky. Ačkoli, jak zmínil kouč Filip Klapka, v zimě mu ke spokojenosti chyběli na trénincích tak čtyři hráči… I zdejší kádr prošel v zimní pauze proměnou a čas ukáže, zda to bude ku prospěchu věci. „Cíle zůstávají stále stejné: pokusit se vyhrát co možná největší počet zápasů,“ vyjádřil se lakonicky vysokomýtský kormidelník.

Hlinsko je v situaci, která rozhodně není záviděníhodná. Po podzimu se nachází se čtyřmi body nad hranicí pásma sestupu a cíl pro jaro je tedy zřejmý: „Zvládli jsme výborně zimní přípravu, když jsme dokázali všechny zápasy vyhrát. Na to chceme navázat i v jarní části sezony a vyhnout se starostem se sestupem,“ říká asistent trenéra Martin Šejvl.

To okresní kolegové z Chrudimi zažili skvělý podzim. Rádi by navázali na svoje úspěšné dosavadní vystoupení i na jaře, a co nejdříve se zbavili rizika ohrožení. „Nejdříve chceme mít jistotu záchrany, abychom měli čisté hlavy. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude ve finále stačit,“ říká trenér Jan Zvolánek.

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ (1. místo, 41 bodů)

Soupiska – brankáři: Matěj Jeřábek (2000), Marek Hortlík (2003). Obránci: Patrik Langer (1996), Ondřej Skalický (1996), Patrik Chleboun (1990), Tomáš Hrnčíř (2003), Daniel Řehák (2004). Záložníci: Tomáš Hynek (1997), Tomáš Sokol (2000), Vojtěch Špatenka (2000), Jan Souček (1989), Kryštof Vašek (1999), Tchanturia Paata (1994), Jiří Kozák (2003), Filip Faltus (2001), David Ráliš (2002), Filip Kočí (2004), Josef Stránský (1997). Útočníci: Radek Tichý (1992), Jan Bednář (1992), Ondřej Mikulecký (2004).

Realizační tým – trenér: Vladimír Chudý. Asistent: Tomáš Hoffman. Trenér brankářů: Jakub Krátký. Vedoucí týmu: Jiří Jelínek.

Změny v kádru – odchody: Jech (Letohrad). Příchody: Ráliš (Chrudim).

SK VYSOKÉ MÝTO (4. místo, 31 bodů)

Soupiska – brankáři: Vojtěch Černík (1988), Erik Zavřel (1994), Petr Spálenka (2003), Jiří Strnad (2003). Obránci: Tomáš Lněnička (1999), Michal Žák (1990), Jaroslav Hlavsa (1996), Patrik Šťastný (2002), Pavel Kuta (2006), Vratislav Valášek (1993), Jan Dvořák (1992). Záložníci: Ondřej Švejda (2004), Pavel Tomášek (1992), František Šplíchal (2001), Filip Schmoranz (2003), Filip Řehák (2006), Adam Kopřiva (1994), Oliver Žahourek (2000), Vojtěch Habrman (1997). Útočníci: Pavel Štěpánek (1994), Pavel Dvořák (1989).

Realizační tým – trenér: Filip Klapka. Asistent: Marián Hock. Kondiční trenér: Petr Chaloupka. Trenér brankářů: Luděk Novotný. Vedoucí týmu: Lukáš Simon. Fyzioterapeutka: Denisa Kavková.

Změny v kádru – odchody: Kadrmas (FC Hradec Králové), Velinský (Vysoká nad Labem), Javůrek (zahraniční studium), Trnka (B mužstvo). Příchody: Schmoranz, Strnad (oba FC Hradec Králové), Šťastný (Olympia Hradec Králové), Řehák, Kuta (z dorostu).

MFK CHRUDIM B (7. místo, 25 bodů)

Soupiska – brankář: Jakub Tlustý (2004), Jáchym Šerák (2001). Obránci: Vojtěch Holeček (2001), Martin Hruška (2002), Václav Nykodým (2003), Denis Holub (2004), Daniel Novák (2004). Záložníci: Tomáš Dostálek (1988), Marek Holub (2001), David Kopecký (1997), David Kopecký (2001), Šimon Sedlák (2003), Marek Holub (2001), Patrik Skohoutil (2004), Tomáš Tlustý (2004). Útočníci: Patrik Tlapák (1997), Daniel Žalud (1994).

Realizační tým – trenér: Jan Zvolánek. Asistent: Radek Šprta. Vedoucí týmu: Josef Širůček. Kustod: Josef Mrkva.

Změny v kádru – odchody: Pešek (Hlinsko), Zrůst (Hochův Týnec), Gregovský (Ždírec nad Doubravou). Příchody: nikdo.

FC HLINSKO (12. místo, 18 bodů)

Soupiska – brankáři: Vojtěch Bureš (2004), Adrian Doležal (2001), Viktor Mašek (2004). Obránci: Martin Šejvl (1992), Filip Křivka (1993), Tomáš Volf (1992), Jakub Nevole (1993), Lukáš Zelenka (1997), Jan Hiller (1998), Michal Bečička (2004), René Klaudinger (2005). Záložníci: Ladislav Šmahel (2004), Lukáš Jančura (1997), Jan Jeřábek (1984) Martin Opina (1995), Adam Cach (1996), Jan Portyš (1994), Vojtěch Klika (1999), Milan Otradovský (2005), Radek Bulena (2005), David Ondráček (2004), Libor Pešek (2004). Útočníci: Denis Mayer (1996), Milan Králíček (2001), Martin Hlouš (1987).

Realizační tým – trenér: Kamil Řezníček. Asistent: Martin Šejvl. Vedoucí týmu: David Zub.

Změny v kádru – odchody: Křižák (Karviná), Formáček (Chotěboř). Příchody: Pešek (Chrudim), Zelenka (Plzeň), Hiller (Letohrad), Mašek (Chotěboř).

FK LETOHRAD (16. místo, 5 bodů)

Soupiska – brankáři: Jan Janůj (2003), Marek Jech (1999). Obránci: Petr Václavek (1996), René Macek (1993), Ondřej Kail (1988), Michal Černohorský (1993), Petr Štěpán (1994), Dan Dvorský (1999). Záložníci: Dominik Chládek (1999), Martin Lorenc (1992), Aleš Zbudil (1996), Matěj Hauf (2005), Denis Štusák (2001), Milan Linhart (1995), Adam Leníček (2003), Jiří Kadlec (2002), Vladimír Skoumal (2000). Útočníci: Tomáš Kabourek (1994), Adam Nágl (1992), Antonín Mišči (2004), Čeněk Pithart (2002).

Realizační tým – trenér: Aleš Majvald. Asistenti: David Jandejsek a František Zeman. Kondiční trenér: Martin Fišer. Vedoucí týmu: Drahoslav Drábek. Lékař: Jan Skotálek. Masér: Tomáš Hubálek.

Změny v kádru – odchody: Martinovský (Nový Bydžov), Hiller (Hlinsko), Knespl (Dvůr Králové). Příchody: Pithart, Skoumal (oba Horní Ředice), Černohorský (Zlíchov), Jech , Leníček (oba Ústí nad Orlicí), Mišči (FC Hradec Králové).