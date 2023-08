Jaro dohrála jako druhý nejlepší celek divizní skupiny C, na startu nového ročníku však ústeckoorlická Jiskra nevytrubuje do světa žádné halasné ambice. Alespoň její trenér Vladimír Chudý rozhodně ne. „Dobrá příprava je jedna věc, ale samotná soutěž, to bude věc druhá. Cíl pro podzimní část je pro nás jasný, a to zajistit si záchranu v divizi,“ překvapuje, nicméně vzpomínka na loňský pokažený start do ročníku zůstává v Ústí pořád živá…

Také Hlinsko má na co navazovat, minulá sezona byla v jeho podání povedená a teď se chtít dostat do úplného popředí čtvrté nejvyšší fotbalové soutěže. Přestavělo celý trenérský štáb a dokonce přivedlo i jednu hvězdu. Na jaře se na lavičce Hlinska objevil Jiří Krejčí, který ale po necelé půlsezoně přesídlil do třetiligových Živanic. Novým lodivodem hlineckých fotbalistů se stal Kamil Řezníček, která v kádru přivítal i expardubického Jana Jeřábka. „Chceme se prezentovat pohledným, atraktivním a účelným způsobem hry, abychom dělali radost fanouškům, pohybovali se v horních patrech tabulky a pokusili se minimálně zopakovat umístění z loňské sezóny,“ uvedl Řezníček.

Vysoké Mýto má za sebou rozháranou a výsledkově nevýraznou sezonu, na kterou se bude snažit spíše zapomenout. Trenér Filip Klapka pracuje s „okysličeným“ týmem s několika novými tvářemi a vidinou zlepšených výsledků. „Cíl máme vždy stejný – vyhrávat. Jaká bude realita, to se uvidí,“ odpovídá Filip Klapka na otázku, s jakými plány Vysoké Mýto vstupuje do divizní sezony.

Chrudimská rezerva vstupuje do soutěže s novým trenérským štábem a je jen otázkou, jak mladý lodivod Jan Zvolánek zvládne svoji zatím nejsložitější štaci. Dávno je ale jasné, že B tým má především za úkol dostat mladé hráče do dospělého fotbalu. Tato slova potvrzuje i Jan Zvolánek: „Umístění pro mě není primární. Chceme se vyhnout záchranářským starostem a snažit se co nejlépe rozvíjet naše mladé mužstvo.“

Letohrad na jaře dlouho bojoval o udržení, závěr sezony mu nakonec vyšel a nyní by se rád co nejdříve usadil v bezpečných vodách. „Věřím, že navážeme na závěr jarní části, kdy se nám výsledkově dařilo,“ je optimistou trenér Aleš Majvald, byť si je vědom, že potřebné body se nebudou získávat nikterak snadno. „Řekl bych, že to po našem návratu do divize bude nejsilnější ročník, protože všechny nové týmy mají vysokou kvalitu,“ upozorňuje kouč FK Letohrad.

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Soupiska – brankáři: Marek Jech (1999), Matěj Jeřábek (2000), Jakub Truhlář (1996). Obránci: Patrik Langer (1996), Ondřej Petrjánoš (2003), Ondřej Skalický (1996), Patrik Chleboun (1990), Jiří Kozák (2003), Tomáš Hrnčíř (2003). Záložníci: Tomáš Hynek (1997), Josef Stránský (1997), Tomáš Sokol (2000), Vojtěch Špatenka (2000), Jan Souček (1989), Matěj Češka (2003), Kryštof Vašek (1999), Michal Hofman (2000). Útočníci: Radek Tichý (1992), Jan Bednář (1992), Filip Faltus (2001), Tchanturia Paata (1994), Ondřej Mikulecký (2004).

Realizační tým – trenér: Vladimír Chudý. Asistent: Tomáš Hofman. Trenér brankářů: Jakub Krátký. Vedoucí týmu: Jiří jelínek. Lékař: Jan Holomek.

Změny v kádru – odchody: Mikor (Chorvatsko). Příchody: Hrnčíř, Hofman (Pardubice), Faltus (Jablonné nad Orlicí), Jeřábek (Česká Třebová), Mikulecký (Sloupnice).

FC HLINSKO

Soupiska – brankáři: Vojtěch Bureš (2004), Adrian Doležal (2001). Obránci: Martin Šejvl (1992), Filip Křivka (1993), Tomáš Volf (1992), Jakub Nevole (1993), Tomáš Formáček (2001), Michal Bečička (2004), René Klaudinger (2005). Záložníci: Ladislav Šmahel (2004), Lukáš Jančura (1997), Jan Jeřábek (1984) Martin Opina (1995), Adam Cach (1996), Simon Křižák (2000), Jan Portyš (1994), Vojtěch Klika (1999), Milan Otradovský (2005), Radek Bulena (2005), David Ondráček (2004). Útočníci: Denis Mayer (1996), Milan Králíček (2001), Martin Hlouš (1987).

Realizační tým – trenér: Kamil Řezníček. Asistent: Martin Šejvl. Vedoucí týmu: David Zub.

Změny v kádru – odchody: Rambousek (Libišany), Pilný (Živanice), Zelenka (přerušení činnosti), Holec (Herálec). Příchody: Jeřábek (Pardubice), Opina (Břeclav), Jančura (Chrudim), Šmahel (Pardubice), Cach (Skuteč), Otradovský, Klaudinger, Bulena (z dorostu).

MFK CHRUDIM B

Soupiska – brankáři: Ondřej Kopecký (2002), Jakub Tlustý (2004). Obránci: Vojtěch Gregovský (2003), Vojtěch Holeček (2001), Martin Havránek (1993), Martin Hruška (2002), Václav Nykodým (2003), David Vácha (2000), Denis Holub (2004), Daniel Novák (2004). Záložníci: Miroslav Brychnáč (2001), Tomáš Dostálek (1988), Marek Holub (2001), David Kopecký (1997), David Kopecký (2001), Šimon Sedlák (2003), David Zrůst (1995), Marek Holub (2001), Libor Pešek (2004), Patrik Skohoutil (2004), Tomáš Tlustý (2004), Tomáš Linhart (1998). Útočníci: Patrik Tlapák (1997), Michal Zvolánek (2002), Daniel Žalud (1994).

Realizační tým – trenér: Jan Zvolánek. Asistent: Radek Šprta. Vedoucí týmu: Josef Širůček. Kustod: Josef Mrkva.

Změny v kádru – odchody: Češka, Zoicas (Svitavy), Holubec (Třemošnice), Janda (Čáslav), D. Mrázek (Litomyšl), D. Ráliš (Chlumec), Zvěřina (Hradec Králové B). Příchody: D. Holub, Novák, Skohoutil, T. Tlustý (z dorostu).

SK VYSOKÉ MÝTO

Soupiska – brankáři: Vojtěch Černík (1988), Erik Zavřel (1994). Obránci: Tomáš Lněnička (1999), Michal Žák (1990), Jaroslav Hlavsa (1996), Lukáš Trnka (1996), Vratislav Valášek (1993), Marek Kadrmas (2002), Tomáš Vopršálek (2002), Matěj Javůrek (2001), Jan Dvořák (1992). Záložníci: Ondřej Švejda (2004), Pavel Tomášek (1992), František Šplíchal (2001), Adam Velinský (2002), Jakub Mokrejš (1999), Adam Kopřiva (1994), Oliver Žahourek (2000), Vojtěch Habrman (1997). Útočníci: Pavel Štěpánek (1994), Pavel Dvořák (1989).

Realizační tým – trenér: Filip Klapka. Asistent: Marián Hock. Kondiční trenér: Petr Chaloupka. Trenér brankářů: Luděk Novotný. Vedoucí týmu: Lukáš Simon. Fyzioterapeutka: Denisa Kavková.

Změny v kádru – odchody: Hrubý (Kostelec), Kabrhel, Wimmer, Benda, D. Fišer, M. Fišer (do B týmu). Příchody: Kadrmas, P. Dvořák (oba Hradec Králové), Šplíchal (Letohrad), Švejda (z dorostu), Štěpánek (Živanice).

FK LETOHRAD

Soupiska – brankáři: Štěpán Martinovský (1992), Jan Janůj (2003). Obránci: Petr Václavek (1996), René Macek (1993), Ondřej Kail (1988), Petr Štěpán (1994), Filip Krejčí (1993), Adam Nágl (1992), Jakub Jiřánek (2001). Záložníci: Jan Hiller (1998), Dominik Chládek (1999), Martin Lorenc (1992), Aleš Zbudil (1996), Matouš Brabec (1994), David Knespl (1999), Jiří Kadlec (2002). Útočníci: Jiří Počtýnský (1993), Dan Dvorský (1992), Tomáš Kabourek (1994).

Realizační tým – trenér: Aleš Majvald. Asistenti: David Jandejsek a František Zeman. Kondiční trenér: Martin Fišer. Vedoucí týmu: Martin Strasmeier. Lékař: Jan Skotálek. Masér: Tomáš Hubálek.

Změny v kádru – odchody: Veselý (Rychnov nad Kněžnou), Šplíchal (Vysoké Mýto), Faltus (Ústí nad Orlicí), Netolický (Skuteč). Příchody: Václavek (Živanice), Dvorský (FC Jiskra 2008), Brabec (Dolní Dobrouč).