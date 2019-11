František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „V posledním utkání jsme se chtěli rozloučit výhrou a rehabilitovat se za předchozí ostudné utkání v Ostré. To se nám sice výsledkově nepodařilo a proti velice kvalitnímu týmu musíme být spokojeni i s bodem. Měli jsme více brankových příležitostí, ale naší koncovce scházel potřebný klid. Hosté byli velice nebezpeční směrem dopředu a v tomto utkání nás potrestali právě z produktivity. Utkání nechyběl náboj, emoce a hlavně branky. Myslím, že diváci museli být s kvalitou spokojeni. Ti domácí ovšem určitě ne z výsledku.“

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Vývoj zápasu byl jako na houpačce, oba týmy střídaly v aktivitě. Mrzí nás ztráta koncentrace po vedoucí brance, kdy jsme nechali domácí tým lacino otočit skóre. Druhý poločas se náš výkon zlepšil a zaslouženě jsme vyrovnali. Vedoucí branka nám bohužel nebyla uznána. Proto jsme důležitý druhý bod přivezli alespoň po penaltách. Děkujeme skvělým fanouškům, kteří nám vytvořili domácí prostředí.“

Letohrad - Hlinsko 0:0, pen. 3:5

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Poslední podzimní utkání mělo tristní úroveň a my jsme ho jak mentálně, tak herně nezvládli. Soupeř byl dobře organizovaný, dobře bránil a my jsme si s tím nedokázali až na dvě šance Trnky poradit. On se fotbal moc nehrál, protože hra byla pořád přerušována a tempo bylo naprosto nulové. Celkově mi rozhodování sudích hlava nebere, stejně jako že se nám Hlinečtí ještě vysmívají po tom, jak probíhalo naše poslední měření ještě v krajském přeboru. Já věřím, že v zimě kvalitně potrénujeme a na jaře se vrátíme ještě silnější.“

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „S týmem z Letohradu se nám vždy daří, nyní výhra až na pokutové kopy, body jsou pro nás nesmírně důležité. My jsme se soustředili pouze na utkání, domácí tým měl problémy s disciplínou a hledal chyby někde jinde, než u sebe. Děkuji hráčům za kvalitní výkon!“

Trutnov - Libiš 3:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Utkání se nám herně nevydařilo, ale bodově je pro nás důležité, že jsme se dopracovali na podzimní zisk čtyřiadvaceti bodů. Díky tomu budeme mít klidnější zimu. Soupeř hrál dobře, potrápil nás, kvalitně bránil, ale po prvním gólu musel hru otevřít, což nám vyhovovalo.“

Nymburk - Dvůr Králové 2:5

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Do zápasu jsme vstoupili vlažně a soupeř nás po zásluze potrestal. Nejprve z pokutového a po přestávce ještě z trestného kopu. Za konečný výsledek vděčíme dostatečně širokému a kvalitnímu kádru, který si takový obrat především za přístup k tréninkům zasloužil.“