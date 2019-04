Ohlasy trenérů fotbalových týmů z regionu po zápasech v divizi C.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Vysoké Mýto - Pardubice B 1:3

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Brzy jsme vstřelili dvě branky. Poté jsme zahodili penaltu, ale do poločasu vsítili třetí gól. Soupeře jsme do šancí vůbec nepouštěli. Po přestávce ale domácí hru zjednodušili. Zvýšili důraz a začali nakopávat míče na nabíhající hráče. Naše defenzíva však fungovala dobře a občas jsme zahrozili z brejků. Tlak domácích sílil a v závěru se jim podařilo snížit." Český Brod - Dvůr Králové 1:0 Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Zbytečná chyba v závěru utkání nás stála cenný bod. Zejména za výkon ve II. poločase jsme si jej zasloužili. V prvním poločase byl aktivnější soupeř a nás podržel brankář. Po přestávce jsme soupeře do ničeho nepustili. Až v 84. minutě poprvé vystřelil na branku a rozhodl zápas. Šlo o typické remízové utkání." Náchod - Čáslav 1:1, pen. 7:6 Tomáš Strnad, trenér FK Náchod: ,,Odehráli jsme velmi dobrý zápas s velmi kvalitním soupeřem. V první půli jsme měli častěji míč na kopačkách, soupeř byl aktivní po vápno. K naší smůle využil jedinou příležitost v prvním poločase. Ve druhé půli jsme byli výrazně lepším týmem. I když jsme několik šancí nevyužili, tak se nám podařilo zaslouženě vyrovnat. No a penaltovou loterii jsme zvládli lépe my." Turnov - Slatiňany 0:3 Petr Myška, trenér SK Spartak Slatiňany: „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Domácí zahrozili jen několika brejky v prvním poločase, ale ve druhém jsme jim nic nedovolili. Nás však trápila finální fáze. Sice nám pomohly góly , které jsme dali chvíli před poločasem, řadu vyložených šancí jsme ale ještě neproměnili. S výhrou jsme spokojeni."

„Bohužel se mi zápas hodnotí těžce. Věřil jsem, že to zvládneme a odrazíme se k lepším výkonům. Místo toho přišla v prvním poločase hrůza, která se mi těžko hodnotí. Dostáváme góly po individuálních chybách a to nás sráží do kolen. Musíme si uvědomit, že takhle se o body nehraje a do dalších zápasů jít s úplně jiným nasazením a chtíčem vyhrát.“