Fotbalové divizní skupině C nadále kraluje stoprocentní Vysoké Mýto. Nechybělo však mnoho, přesněji řečeno pár minut, aby o svoji bezchybnou bilanci přišlo. Nakonec ale cestu k vítězství našlo. Hledal ji také Letohrad, ovšem marně, se soupeřme z Poříčan si neporadil.

Trutnov – Vysoké Mýto 1:2

„Kluci ukázali charakter, protože otočit zápas na venkovním hřišti po nepříliš povedeném výkonu, to stojí za pochvalu,“ uvedl trenér František Dvořák.

V první poločase byli jeho svěřenci častěji na míči, nicméně trutnovská defenzíva pracovala výborně. Nejvíce vzruchu přinesla závěrečná minuta a gólová příležitost domácích, se kterou si bravurně poradil gólman Zavřel, jenže vzápětí hosté zbytečně faulovali v pokutovém území. Nařízenou penaltou ovšem Rajnoch pohrdl a stav zůstal bezbrankový.

„Ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil. Domácí hráli velice obětavě a proto jsme se do vyložených situací nedostávali. Navíc se soupeř ujal vedení po precizně zahraném trestném kopu. Po této brance se zaměřil na defenzivu směrem k uhájení výsledku. Zápas gradoval v poslední desetiminutovce se šťastným koncem pro nás. V 83. minutě vyrovnal po dorážce střely Hrubého Šumský. Následně domácí nastřelili břevno a dorážka z malého vápna mířila vysoko nad branku. Zákonitě přišel trest v podobě pokutového kopu na druhé straně za sražení Hrubého, Tomášek na rozdíl od domácích nezaváhal a zajistil nám velice cenné tři body,“ popsal Dvořák infarktové chvíle, po nichž nakonec fotbalový osud jeho mužstvu ukázal vlídnou tvář.

Fakta – branky: 53. Kraus – 83. Šumský, 90. Tomášek z pen. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: 3:1. Diváci: 150. Poločas: 1:0. MFK Trutnov: Šťastný – Balcar, Zieris, T. Kraus, Mařas – Marcel Štěpánek, M. Knap, Brejcha (81. Borovski), Jirousek (86. Sapár) – Rajnoch, Slavík. SK Vysoké Mýto: Zavřel – Javůrek (78. Vopršálek), Valášek, Trnka (78. Rezek), Stránský – Habrman (59. Tomášek), Dvořák, Wimmer, Mokrejš (69. Velinský) – Šumský, Hrubý.

Letohrad – Poříčany 1:3

Domácí šli po šesti minutách do vedení zásluhou trefy Počtýnského, ale jakoby jim to spíše ublížilo než pomohlo. Soupeř vývoj otočili ještě do poločasu a letohradská odpověď se nedostavila.

„Zasloužená porážka, ale podle mě úplně zbytečná. Zápas jsme měli skvěle rozehraný a brzy jsme dali první branku. Místo toho, aby nás to uklidnilo a hráli trpělivě do soupeřova bloku, tak jsme dělali chyby v přechodu do útoku a Poříčany nás tvrdě trestaly. Pro nás to je facka do dalších zápasů a doufám, že už za týden ve Vysokém Mýtě budeme favoritovi důstojným soupeřem a potrápíme ho,“ vyhlíží trenér Aleš Majvald nadcházející regionální derby.

Fakta – branky: 6. Počtýnský – 23. Petr, 38. Janda, 59. Chlapec. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:0. Diváci: 160. Poločas: 1:2. FK Letohrad: Volšík – Kail, Kundrt, Nágl, Macek (66. Šplíchal) – Hiller (66. Šponar), Chládek, Krejčí (78. Trnka), Lorenc (81. Dostál) – Kabourek, Počtýnský (66. Kadlec).