Proti Kutné Hoře byli zřejmými favority a tuto roli splnili, i když by si vzhledem ke své převaze asi představovali poklidnější průběh střetnutí. Nicméně úkol v podobě tříbodového zisku byl bez větších potíží splněn. Letohrad se vydal do Dvora Králové nad Labem a bod, který si z města světoznámé ZOO přivezl, není v žádném případě k zahození.

3. kolo:

Vysoké Mýto – Kutná Hora 3:1

„V tomto utkání jsme chtěli potvrdit dvě venkovní výhry. Kluci hráli s chutí a na hřišti dominovali,“ byl s herním projevem svých svěřenců spokojen trenér František Dvořák. S čím byl spokojen o poznání méně, to byla jejich střelecká produktivita. „V koncovce jsme bohužel příliš úspěšní nebyli, a proto bylo střetnutí dlouho otevřené. Přesto jsme se dvakrát prosadili, a to nejprve zásluhou krásné střely Mokrejše a následně po přihrávce Hrubého si hosté srazili míč do vlastní branky“ ohlédl se za průběhem hry kouč Dvořák. Vyhráno ovšem vysokomýtští fotbalisté neměli, ačkoli se hrálo pouze podle jejich not. „Kutnohorští se do koncovky dostávali pouze minimálně, proto jejich snížení přišlo jako blesk z čistého nebe. Jakékoli pochybnosti o výsledku rozehnal střelec poslední branky Šumský,“ řekl Dvořák. Jeho tým se osamostatnil na čele divizní tabulky s devíti body na kontě a pro další zisk pojede do Tochovic.

Fakta – branky: 37. Mokrejš, 51. vlastní (Jeníček), 71. Šumský – 61. Zelenka. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (82. Wolf). Diváci: 290. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Žák, Hock, Stránský – Mokrejš (74. Rezek), Wimmer (78. Valášek), Kopřiva (61. Šumský), Tomášek, Habrman (61. Javůrek) – Hrubý (78. Velinský).

Dvůr Králové – Letohrad 1:1

V prvním kole nedopadl letohradský výjezd na venkovní hřiště, tehdy do Libiše, výsledkově dobře. Nyní to bylo nepoměrně lepší. „V prvním poločase jsme z mého pohledu byli lepším týmem a měli dost šancí ke vstřelení branky. Bohužel jsme si nepohlídali situaci, na kterou jsme se připravovali, a do kabin tak šli s jednogólovým mankem. Po přestávce jsme tak nebezpeční nebyli, naštěstí se nám přesto podařilo vyrovnat. Po vstřelené brance nás domácí chvíli zatlačili, nápor jsme ale přežili a v závěru se potom nic zajímavého nestalo. Získaný bod s pokorou bereme a teď nás čeká velká výzva v podobě týmu Velkých Hamrů,“ vyjádřil se trenér Aleš Majvald.

Fakta – branky: 8. Vrljičak – 64. Lorenc. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 0:1. Diváci: 350. Poločas: 1:0. Letohrad: Volšík – Kail, R. Macek, Nágl, Šponar (84. F. Krejčí) – Hiller (84. Trnka), P. Štěpán, Zbudil (72. Šplíchal), Lorenc – Kabourek, Počtýnský (62. Chládek).