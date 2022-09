Liberecká rezerva zatím suverénně kraluje divizní skupině C. V šestém kole pošesté vyhrála a na letohradském trávníku to bylo rozdílem několika tříd. Domácí po vítězství v Náchodě věřili, že s favoritem budou schopni odehrát rovnocennou partii, ale ten je rychle vyvedl z iluzí. Prvním problémem pro svěřence trenéra Aleše Majvalda byl nepovedený nástup do zápasu, neboť poprvé inkasovali po necelých třech minutách hry. Tím se hosté pochopitelně dostali na koně a domácí je nedokázali zastavit. Do poločasu byl rozdíl ve skóre čtyřbrankový a ještě horší chvíle přišly po změně stran. Nejprve totiž neudržel nervy na uzdě Chládek a za urážku rozhodčího Rychtára byl vyloučen. Jednu z mnoha libereckých gólovek potom navíc gólman Martinovský zastavil za cenu „červeného“ faulu a domácí nakonec dohrávali v devíti. Tím pádem si ze všeho nejvíce oddechli, když zazněl závěrečný hvizd a jejich utrpení skončilo. Co nejdříve na ně zapomenout…

Mistrovice došly pro vítězství v deseti mužích. Dolní Dobrouč nadělila půltucet

Před týdnem dalo Vysoké Mýto do sítě Brandýsa nad Labem osm branek. Co by dalo teď v Trutnově alespoň za jeden jediný… Je to zarážející, ale stabilizovat svoje výkony a výsledky se svěřencům Martina Pulpita pořád nedaří. Což má za následek, že například vedoucí Liberec jim aktuálně unikl na rozdíl propastných deseti bodů a tímto způsobem se ambice bojovat o špici tabulky naplňovat zkrátka nedají. V Trutnově to byla znovu, poněkolikáté na podzim, mizerná produktivita, která jim vzala šance na lepší výsledek. Ústeckoorlická Jiskra se po týden starém propadáku hodlala před svými fanoušky rehabilitovat a částečně se jí to povedlo. Nastoupila proti silným Benátkám, v prvním poločase se jí povedlo reagovat na vedoucí branku soupeře a otočila vývoj. Poslední slovo ale měli hosté a čtvrt hodiny před koncem srovnali.

Ústí nad Orlicí – Benátky 2:2

Fakta – branky: 16. Tichý, 26. Stránský – 15. Kopa, 76. Macek. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:3. Diváci: 205. Poločas: 2:1. Ústí nad Orlicí: Jech – Skalický (62. Pavlásek), Mikor, Špatenka, Langer – Hynek, Souček, Sokol, Stránský – Tulach (44. Tchanturia), Tichý (84. Leníček).

Evžen Kopecký, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Odehráli jsme těžké střetnutí, ve kterém soupeř potvrdil momentální postavení v tabulce. Mrzí mě, že jsme prvních patnáct minut působili zakřiknutě a a dostali se zbytečně pod tlak, který Benátky korunovaly brankou. Paradoxně nás tato situace nastartovala a do konce poločasu jsme výsledek otočili především díky Tulachovi. Je jen škoda, že musel předčasně střídat. Po změně stran chtěli být aktivní, ale kvalita hostů nám to nedovolovala. Měli jsme sice nějaké brejkové situace, jenže soupeř byl dominantnější, to musím uznat. Naštěstí nám v těchto úsecích hry pomohl Skalický, jenž se nebál podržet míč a těžko se přes něho hostům procházelo. Bohužel i o něho jsme po faulu protihráče přišli a zrovna z té strany, kde hrál, přišel centr a po něm vyrovnání. My závěr spíše ubojovali. Přesto, že jsme mohli spoustu situací zahrát lépe, tak musím hráče pochválit. Dali do utkání všechno. Bod s pokorou bereme.

Trutnov – Vysoké Mýto 0:0

Fakta – rozhodčí: Šůma. ŽK: 4:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek Javůrek – Mokrejš (71. Kabrhel), Wimmer (81. Trnka), Tomášek, Kopřiva, Habrman (71. Velinský) – Haladei (78. Hrubý).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Můžu v podstatě opakovat hodnocení z většiny minulých zápasů. Soupeře jsme jasně přehrávali, drží míče místy snad 90 – 10, ale nekvalita v zakončení nás znovu stála tři body. Je k nevíře, co dokážeme neproměnit. Nestalo se to zdaleka poprvé. A jak to v takových zápasech bývá, domácí v závěru podnikli dva nebezpečné protiútoky, po jednom z nich „lízli“ břevno a při druhém nás podržel brankář Černík. Takže jsme nakonec málem prohráli, protože fotbal se bohužel pro nás hraje na góly. Musím se pozastavit i nad tím, jaký styl proti nám praktikují soupeři. Každý zaleze, nikdo nechce hrát fotbal. Nechápu, co na tom trenéry a hráče baví.

Letohrad – Liberec B 0:7

Fakta – branky: 40. z pen., 63. a 74. z pen. Polyák, 3. Málek, 28. Hadaščok, 34. Kytka, 60. Šolc. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 2:1. ČK: 2:0 (54. Chládek, 74. Martinovský). Diváci: 610. Poločas: 0:4. Letohrad: Martinovský – Jiřánek (86. Štusák), Nágl, Kail, Macek – Lorenc, Hiller (77. Kadlec), Zbudil, Chládek, Šplíchal (77. Faltejsek) – Kabourek (73. Janůj).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Soupeř kvalit Liberce vám nastaví zrcadlo, jak na tom jste a kde máte rezervy. To se u nás přesně potvrdilo. Určitě jsme zklamaní, protože jsme chtěli hrát vyrovnanější partii, ale výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Věřím, že se jako tým poučíme a v Chrudimi předvedeme daleko kvalitnější výkon.