DIVIZE C /VIDEO/: Kapitán Jan Souček zajistil pohotovým zakončením ústeckoorlické Jiskře tři body na hřišti zachraňujícího se Dvora Králové nad Labem. Ústí se tak i z druhého jarního výjezdu vracelo s výhrou v kapse a upevnilo si umístění v horní polovině tabulky.

SK Vysoké Mýto vs. MFK Chrudim B. | Foto: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Chrudimské béčko uhrálo v předešlých dvou divizních kolech čtyři body a bylo tedy dopředu jasné, že na Vysoké Mýto nečeká v krajském derby snadná práce. Což se plně potvrdilo. Domácí se sice ujali vedení krásnou střelou Tomáška zpoza vápna do vinglu, ale to bylo z jejich strany gólově vše a s přibývajícím časem šla úroveň jejich hry valem dolů. Přesto však měli hubený náskok udržet, vyrovnání tři minuty před koncem bylo z kategorie laciných. V šestnáctce měli dostatek hráčů na to, aby ubránili rohový kop soupeře, jenže Zvolánek se dokázal dostat k hlavičce a bylo zle. „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Jestliže v prvním poločase jsme ještě měli nějaké světlé okamžiky, tak ten druhý se z naší strany odehrál v naprosté tmě. V dalších zápasech se budeme snažit našim fanouškům nabídnout lepší podívanou, než tomu bylo proti Chrudimi,“ glosoval trenér Filip Klapka.

Gólman Slaný ozdobil svoji premiéru za Lanškroun chycenou penaltou

Třetí jarní vystoupení a třetí nezdar. Letohradští fotbalisté si začínají velmi vážně zahrávat. Bodovat nedokázali ani proti Turnovu, proti němuž se sice dokázali oklepat z nepovedeného startu do zápasu a srovnali krok, jenže do kolen je deset minut před závěrem srazil pokutový kop. „Úvod utkání jsme měli pod kontrolou, ale hned první situace, kdy nás Turnov přehrál ve středu hřiště, skončila obdrženou brankou. Chvíli potom jsme špatně vyřešili autové vhazování a prohrávali dvougólovým rozdílem. To nás na chvíli vykolejilo, ale postupem času jsme hosty zatlačili, do přestávky bohužel bez brankového efektu. Začátek druhé půle nám vyšel a podařilo se nám relativně brzy vyrovnat. Ale místo otočení skóre, ke kterému jsme měli dobře nakročeno, jsme v závěru udělali taktickou chybu a z hodně sporné penalty opět inkasovali. Pro nás je to podle mě opět krutá porážka, ale i to k fotbalu patří a já svému týmu věřím, že se situace brzy obrátí a my budeme úspěšní,“ neztrácí pozitivní přístup letohradský kormidelník Aleš Majvald.

Větší herní aktivita byla v utkání ve Dvoře Králové od začátku na kopačkách ústeckoorlického týmu, který se i častěji dostával do zakončení, ale do poločasu neměl žádný z pokusů gólové parametry. To se změnilo v 55. minutě, kdy se po centru Vaška prosadil na zadní tyči v akrobatické pozici Souček. Ve zbytku hrací doby potom zodpovědně hrající hosté v zárodku eliminovali jakoukoli dvorskou snahu o vyrovnání a těší se na následující domácí duel, ve kterém ke krajskému derby přivítají aktuálně druhé Hlinsko. To nyní odehrálo zajímavý zápas v Dobrovici, kde ve druhém poločase dorovnal dvoubrankové manko a ztrácí tři body na vedoucí Liberec.

Zdroj: Renata Jírová

„Na těžkém jarním terénu jsme odehráli velmi dobré utkání, které jsme měli po celou dobu pod kontrolou. Dobře jsme bránili, soupeř neměl střelu na branku a dopředu jsme byli neustále nebezpeční. Vytvořili jsme si několik stoprocentních šancí, bohužel proměnit se nám podařilo jen jednu. Stále u nás platí, že na branku se hodně nadřeme. Ale vezeme tři body z venku, což je skvělý výsledek,“ vyjádřil se trenér Vladimír Chudý.

18. KOLO:

Vysoké Mýto – Chrudim B 1:1

Fakta – branky: 27. Tomášek – 87. Zvolánek. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 3:4. Diváci: 145. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Žák, Javůrek – Habrman, Dvořák, Velinský (76. Kabrhel), Žahourek (62. Hrubý), Tomášek (81. Valášek) – Kopřiva.

Dvůr Králové nad Labem – Ústí nad Orlicí 0:1

Fakta – branka: 55. Souček. Rozhodčí: Melichar. ŽK: 6:3. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Stránský, Chleboun, Mikor, Langer – Sokol (75. Tichý), Špatenka, Vašek (75. Paata) – Hynek (83. Kozák), Bednář (89. Skalický). Souček (89. Češka).

Letohrad – Turnov 2:3

Fakta – branky: 52. a 65. Faltus – 13. a 80. z pen. Beníšek, 21. Havel. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 3:1. Diváci: 110. Poločas: 0:2. Letohrad: Martinovský – Štěpán, Kail, Nágl, Macek – Lorenc, Zbudil (77. Netolický), Veselý (46. Počtýnský), Šplíchal (71. Chládek) – Kabourek, Faltus (77. Hiller).