Soupeř byl lepší ve všech směrech, uznal po debaklu trenér Hrabáček

Druhou krajskou bitvu víkendu vidělo publikum na vysokomýtském stadionu a domácí většina v hledišti odcházela domů trpce zklamaná. Svěřenci Martina Pulpita prožili další začarovaný střelecký den, hlineckého brankáře Doležala nezaskočil ani jeden ze střeleckých pokusů protihráčů. O výsledku zápasu rozhodla 22. minuta, kdy si na ideální centr z rohového kopu naskočil Volf a jeho tvrdá a přesně umístěná hlavička se zastavila až v síti za zády bezmocného Černíka. Byl to jediný gólový moment celého střetnutí, žádná z dalších příležitostí ani na jedné straně se neujala a efekt neměl ani křečovitý závěrečný nápor domácích, jemuž spolehlivá a zodpovědně hrající defenziva odolala. Hlinsko se díky tomuto velkému vítězství posunulo na druhé místo v divizi, zato vysokomýtské ambice dostaly další trhlinu.

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním byl lepší soupeř, minimálně do 30. minuty, kdy jsme museli zareagovat úvodním střídáním. Obrovské problémy nám dělal především Kapanga, který byl nejlepším hráčem utkání a vyčníval nad ostatními. Hosté měli stoprocentní příležitost hned na začátku, tu ještě neproměnili, ale posléze se po rohovém kopu a přesné hlavičce ujali vedení, kdy náš bránící hráč neubránil protihráče, kterého měl určeného. My jsme na to mohli reagovat ještě do poločasu, ale ani Habrman, který z malého vápna překopl branku, ani ze samotného úniku Haladei svoje gólovky neproměnili. Druhý poločas se odehrával více v naší režii a míč se častěji pohyboval na polovině soupeře, ale my prostě nemáme výrazného střelce a nedokážeme naše akce přesně zakončit, což ostatně dokazuje i pohled do tabulky divizní skupiny C. Zápasu by lépe seděla remíza, ale zatímco Hlinsko jednu ze svých možností proměnit dokázalo, tak my jsme žádnou ze šancí, které jsme si vypracovali, nevyužili. Proto je výsledek takový, jaký je, tedy nepříznivý. Takže nám nezbývá, než před derby v Ústí nad Orlicí zase celý týden tvrdě pracovat především na útočné fázi. My ostatně už ani netrénujeme nic jiného, ale na hřišti to do utkání pořád nejsme schopni přenést.

Martin Slavík, trenér FC Hlinsko: Zajížděli jsme k soupeři, který po horším vstupu do soutěže šestkrát za sobě neprohrál, nedostává moc branek, takže jsme věděli, že to bude těžké utkání. Což se také potvrdilo. V 50. vteřině jsme přestřelili z metru prázdnou branku a v první půli jsme měli asi tři vyložené šance, dali i gól po standardce Tomášem Volfem hlavou, ale soupeř pořád hrozil. Byl nebezpečný, měl řadu šancí. Po pauze se domácí snažili s výsledkem něco udělat, my jsme si to ale pohlídali a jsem velmi rád, že jsme takto těžké střetnutí zvládli a odskočili soupeři na šest bodů.

Svoje fanoušky nepotěšil Letohrad, protože si neodvezl ani bod z trávníku trápící se Čáslavi. Hosté dokázali jednogólové manko poprvé v nastavení prvního poločasu ještě zlikvidovat, podruhé však byla jejich snaha marná.

Vysoké Mýto – Hlinsko 0:1

Fakta – branka: 22. Volf. Rozhodčí: Klír. ŽK: 5:2. Diváci: 160. Poločas: 0:1. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek, Javůrek – Mokrejš (30. Dvořák), Trnka (73. Kabrhel), Tomášek, Habrman, Kopřiva (73. Wimmer) – Haladei (67. Hrubý). Hlinsko: Doležal – Nevole (56. Zelenka), Volf, Šejvl, Holec – Portyš (80. Klika), Nemšovský, Pilný, Králíček (88. Zub) – Křižák, Kapanga (88. Hlouš).

Chrudim B – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 15. Bauer – 60. Souček, 72. Špatenka. Rozhodčí: Mach. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (88. Linhart). Diváci: 100. Poločas: 1:0. Chrudim B: Mrázek – Gregovský, Zrůst, Dostálek, Holub (87. Kopecký) – Šindelář (78. Vondrouš), Zvolánek (63. Linhart), Žalud (78. Brychnáč), Vácha – Bauer (63. Musílek), Češka. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Skalický – Tulach (26. Dominique Kenny), Stránský, Souček (90. + 1. Bednář), Špatenka – Hynek (87. Leníček), Tichý (90. + 1. Petrjánoš).

Čáslav – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 28. Hejný, 58. Hajník – 45. + 2. Zbudil. Rozhodčí: Machýček. ŽK: 2:3. Diváci: 180. Poločas: 1:1. Letohrad: Janůj – Šponar (68. Jiřánek), Kail (68. Kadlec), Nágl, Štěpán – Hiller (82. Hýbl), Zbudil (82. Chládek), Lorenc, Macek, Šplíchal – Kabourek.