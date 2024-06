Dokázali to! Ústečtí fotbalisté zdolali Turnov a stali se divizními šampióny

DIVIZE /FOTO, VIDEO/ Sobota 15. června krátce před 19. hodinou. Z nebes bičovaly fotbalový stadion v Ústí nad Orlicí provazy deště, ale komu z pěti stovek přihlížejících by to v tu chvíli vadilo… Jednak se publikum schovalo na kryté tribuně, ale i kdyby ne, tak na všeobecné euforii by to neubralo.

A je to doma! Pohár za divizní triumf v ústeckých rukách. | Video: Radek Halva