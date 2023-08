Letní období udělalo trenérskému štábu Jiskry po všech stránkách radost. „S průběhem přípravy jsem velmi spokojen. Co se týče výsledků i výkonů, které jsme předvedli v utkáních, tak nám to dává optimismus do podzimní části soutěže. Stojíme ale nohama pevně na zemi, dobrá příprava je jedna věc, ale samotná soutěž, to bude věc druhá,“ uvedl ústeckoorlický kormidelník.

A také, co se týče složení hráčského kádru, nemá si kouč Chudý na co stěžovat, protože by měl získat ještě více na kvalitě i potřebné šířce. „Podařilo se nám udržet téměř celý kádr z minulé sezony, což je pro nás obrovská výhoda, protože nemusíme pracně budovat nový tým. Pokud začnu odchody, respektive jedním odchodem, tak odešel Luka Mikor. Chorvatský levonohý stoper se rozhodli po čtyřech letech vrátit domů,“ vysvětluje trenér absenci stabilního člena sestavy.

Daleko početnější byl v Ústí pohyb směrem dovnitř, klub získal do svých řad zajímavá jména. „Za výše zmíněného Luku přišel Tomáš Hrnčíř z Pardubic, z Letohradu k nám dorazil ofenzivní hráč Filip Faltus, do středu pole Michal Hofman z Pardubic, z hostování z České Třebové se vrátil brankář Matěj Jeřábek a do přípravy se zapojilo i několik mladých nadějných dorostenců, jmenovitě Filip Kočí, Ondřej Mikulecký, Jaroslav Škrobánek a Daniel Řehák,“ vypočítává Vladimír Chudý nové tváře ve svém kolektivu.

Zdá se tedy, že předpoklady pro to, aby Jiskra hrála znovu v popředí divize a navázala na výtečné jaro, jsou více než reálné. Ale… Vladimír Chudý zůstává v tomto směru při zdi. „Cíl pro podzimní část soutěže je pro nás jasný, a to zajistit si záchranu v divizi,“ překvapuje. Nicméně vzpomínka na loňský pokažený start do mistrovského ročníku zůstává v Ústí zřejmě pořád živá. „Podle mého názoru se soutěž opět zkvalitnila. Příchodem Benešova, ambiciózního nováčka z Prahy, opětovného zařazení Kosmonos a přítomností dalších silných stálic bude divize C velmi náročná a troufám si říci, že to bude opět nejtěžší divizní skupina v Čechách,“ zdůrazňuji Chudý.

Jiskra otevře nový divizní ročník v neděli 6. srpna na půdě nebezpečného Turnova, domácím fanouškům se poprvé předvede v sobotu 12. srpna proti Benešovu, který na jaře sestoupil z ČFL. Mezi tyto dva duely se vejde ještě atraktivní bitva v MOL Cupu proti Viktorii Žižkov (středa 9. srpna, 18.00).