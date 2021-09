Tahákem víkendového divizního programu bylo okresní derby na vysokomýtském stadionu. Domácí celek do něho vstupoval vzhledem k dosavadním výsledkům v pozici favorita, soupeř z Letohradu zase s odhodláním co nejvíce mu roli ztížit. A dá se říci, že obě tyto ambice byly naplněny.

Domácí tým znovu dokázal najít cestu k vítězství, i když mu to herně rozhodně nešlo podle ideálních představ. Ale právě takové počiny ve výsledném účtování rozhodující o tom, kdo bude či nebude úspěšný. A Vysoké Mýto se v tomto směru ukazuje být mistrem nad mistry, takže tabulku divizní skupiny C vede po sedmi odehraných kolech rozdílem sedmi bodů.

Vysoké Mýto – Letohrad 1:0

„V nepříliš pohledném zápase jsme si připsali další vítězství, když se deset minut před koncem utkání prosadil Šumský,“ znělo základní hodnocení vysokomýtského kormidelníka Františka Dvořáka.

Jeho svěřenci poté závěr utkání zvládli bez chyby a potěšili svoje fanoušky výsledkem, který sice byl z rodu upracovaných a spíše šťastných, ale na to se historie ptát nebude. „Soupeř odehrál defenzivně výborné střetnutí, ve kterém jsme se dlouho nedokázali prosadit. Nedovedli jsme hosty dostat pod trvalejší tlak a prohrávali i většinu osobních soubojů. Pozitivem nicméně je, že i přesto umíme vyválčit tři body,“ konstatoval kouč Dvořák.

Letohradští fotbalisté sice splnili svoje předsevzetí co nejvíce divizního lídra potrápit, v konečném efektu si za to však nic nekoupí. K bodovému zisku byli přitom blíže, než si možná sami představovali.

„Byl to klasický derby zápas, kdy se utká favorit proti outsiderovi. Šlo o hodně bojovné utkání, které bylo spíše o soubojích než fotbalové kráse. My jsme šli do zápasu s plánem, že budeme aktivní v napadání a po zisku míče využijeme prostoru, kde jsme si mysleli, že má Vysoké Mýto problémy. Na můj vkus jsme si ale hru zjednodušovali až příliš a místy z toho byla z naší strany jen překopávaná. Body nás stála jedna nedohraná standardní situace a neproměněné šance. Myslím si, že i přes územní převahu soupeře jsme měli větší možnosti my. Stejně jako ztráta bodů mě mrzí i zranění dvou fotbalistů v průběhu utkání, oběma přeji co nejrychlejší návrat na trávník,“ uvedl trenér Letohradu Aleš Majvald.

Fakta – branka: 83. Šumský. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 1:1. Diváci: 250. Poločas: 0:0. SK Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Hock, Trnka, Stránský – Mokrejš (73. Rezek), Dvořák, Wimmer (46. Habrman), Javůrek (46. Tomášek) – Šumský (88. Valášek), Hrubý (42. Kopřiva). FK Letohrad: Martinovský – Kail, Kundrt, Nágl, Macek (85. Šplíchal) – Hiller (72. Šponar), Zbudil (55. Chládek), Štěpán, Lorenc – Kabourek , Počtýnský (72. Boura).