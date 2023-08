DIVIZE /FOTOGALERIE/ Našli ve Vysokém Mýtě šamana, po jehož příchodu volal trenér Klapka minulý týden po třetím divizním utkání v řadě bez vstřelené branky? Snad ano, alespoň druhý poločas v Dobrovici to naznačil. Letohrad nikoho takového nenašel a přes zlepšený výkon zůstává na nule v kolonce bodů i vstřelených branek.

Divize C, 4. kolo: FK Dobrovice - SK Vysoké Mýto (0:3), 26. 8. 2023. | Foto: Miloš Moc

Marek Kadrmas byl tím mužem, který na začátku druhého poločasu po více než 315 gólově suchých divizních minutách (s MOL Cupem to bylo ještě o zápas delší) konečně prolomil vysokomýtské zakletí a po skvěle vyřešené brejkové situaci otevřel nejen podzimní gólový účet svého týmu, ale také skóre utkání v Dobrovici. Zbytek hrací doby hosté zvládli takticky výtečně, nepouštěli soupeře k ohrožení svojí svatyně a z brejkových situací ještě dvakrát udeřili. Kouči Filipu Klapku se pochopitelně ulevilo, s hodnocením byl tentokrát hotov rychle. „ „Hráči tentokrát do puntíku naplnili taktický plán vyřčený v autobuse jedním z asistentů Loprim: Dejte góla, vyhrajem a jedem do pr…e…“

Krajské fotbalové výsledky: Ředický lídr přeboru si v derby poradil i s Holicemi

Ústecko Jiskra pokračuje naplno, proti Čáslavi získala předpokládané tři body, kdy dvojice Stránský – Bednář předvedla svoje umění při zahrávání trestných kopů. „„Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivně a od úvodních minut měli hru pod kontrolou. Soupeř se snažil, kombinoval, ale téměř k ničemu jsme ho nepustili. Také ve druhém poločase byl obraz hry stejný, hosté se k zakončení nedostávali. Vstřelili jsme dvě krásné branky z přímých volných kopů, což rozhodlo zápas v náš prospěch. Zaslouženě jsme vyhráli,“ glosoval střetnutí ústeckoorlický trenér Vladimír Chudý.

Nutno podotknout, že čáslavským fotbalistům se průběh utkání a verdikty rozhodčího Machýčka pranic nelíbily a dali to také otevřeně a veřejně najevo.

Více zde:

Vymyšlená červená, závan alkoholu. Divizní Čáslav spílá rozhodčímu Machýčkovi

Letohrad se nedaří, ne a ne zlomit černou sérii. Se silným Benešovem odehrál rovnocennou partii, ale znovu bez efektu, když na brzkou trefu hostujícího Vrňáka nedokázal najít odpověď. „Musím kluky pochválit za to, jak po porážce v minulém týdnu vstoupili do utkání. Byli jsme aktivní, měli zajímavé brejky a soupeře jsme nepouštěli do šancí. Za co je ale chválit nebudu, že z první standardní situace opět inkasujeme. Po obdržené brance se až do konce poločasu hrálo vyrovnané utkání. Vstup do druhé půle měl lepší Benešov, my jsme tady příliš lacino ztráceli míče, dostali se pod tlak a přežili několik šancí. V závěru se nám podařilo soupeře zatlačit, jenže na nic více než nastřelené břevno to nestačilo. Pro nás je to těžký start do soutěže, ale věřím, že to společně zvládneme a hned příští týden budeme úspěšní,“ neztrácí důvěru ve svůj tým a v jeho veselejší budoucnost trenér Aleš Majvald.

Mimochodem, oním příště bude derby ve Vysokém Mýtě…

Žichlínek uspěl v derby a posunul se do čela, Mistrovice jsou mu v patách

4. kolo:

Ústí nad Orlicí – Čáslav 2:0

Fakta – branky: 21. Stránský, 61. Bednář. Rozhodčí: Machýček. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (19. Peca). Diváci: 250. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Hrnčíř, Chleboun, Langer (81. Kozák) – Sokol (38. Faltus), Špatenka, Hynek (67. Vašek), Bednář (81. Mikulecký) – Tichý (67. Paata), Souček.

Letohrad – Benešov 0:1

Fakta – branka: 19. Vrňák. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Letohrad: Janůj – Štěpán, Macek, Václavek, Kail – Knespl (79. Dvorský), Brabec (64. Zbudil), Chládek (79. Jiřánek), Hiller (82. Kadlec), Nágl – Kabourek.

Dobrovice – Vysoké Mýto 0:3

Fakta – branky: 49. Kadrmas, 78. Habrman, 85. Lněnička. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Javůrek, Trnka, Lněnička, Kadrmas – Žahourek (78. Šplíchal), J. Dvořák, Tomášek, Habrman, Kopřiva (90. + 2. Švejda) – Štěpánek (90. Velinský).