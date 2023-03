Co nejvýše to půjde. Nový kouč Klapka chce znovu pozvednout Vysoké Mýto

Devátá pozice v polovině divizní sezony a zisk 19 bodů, to v žádném případě nejsou čísla, jaká by odpovídala ambicím a kvalitám vysokomýtského fotbalu. Po nepovedeném podzimu se tudíž vedení klubu rozloučilo s trenérem Martinem Pulpitem a na jeho místo angažovalo nového kouče Filipa Klapku. Bývalý dlouholetý ligový fotbalista by měl na jaře posunout mužstvo do mnohem vyšších tabulkových vod.

SK Vysoké Mýto vs. FK Čáslav (podzim 2022). | Foto: radek Bis/SK Vysoké Mýto

První krok, tedy kvalitní zimní přípravu, má nový vysokomýtský lodivod za sebou. „S přístupem hráčů k tréninkovému procesu jsem spokojen. Jak co se týče docházky, tak jejich nasazení. V přípravných utkáních jsme se potkávali především se soupeři z třetí ligy, kteří svojí kvalitou prověřily hlavně naši defenzivu. S tou jsme měli ze začátku problémy a inkasovali mnoho branek, tudíž jsme se zaměřili především na zlepšení defenzivní činnosti celého mužstva,“ ohlédl se Filip Klapka za uplynulými týdny tvrdé práce. Hrát vždy na hranici možností a potom se uvidí, na co to bude v tabulce stačit K dispozici má oproti podzimu téměř nezměněný hráčský kádr. Slovo téměř znamená v tomto případě jeden pohyb ven a jeden dovnitř. „Odešel útočník Dmytro Haladei, který se vrátil zpátky na Ukrajinu. Z Chlumce nad Cidlinou k nám přestoupil Oliver Žahourek,“ shrnul zimní novinky Klapka. Ten je sice coby trenér v divizi nováčkem, ale přehled o této republikové soutěži si samozřejmě udržoval. „Divizní soutěž jsem sledoval spíše výsledkově, ale vzhledem k tomu, že v SK Vysoké Mýto působili a působí hráči, se kterými se znám dlouhá léta, tak jsem se zajímal, jak se jim daří. Vím, že Vysoké Mýto vždycky patří ke špičce divize,“ uvedl Klapka. Jeho práce má vést k tomu, aby se tam zase co nejdříve vrátilo. „Naším cílem je dostat se na co nejvyšší pozici v tabulce pomocí hry, která bude bavit nás i diváky,“ věří Filip Klapka, že vysokomýtský fanoušek zažije na jaře mnohem více radosti, než tomu bylo ve druhé polovině podzimu. Být do pátého místa. Ústecká Jiskra chce navázat na vydařený závěr podzimu Vysokého Mýta i dalších nejen divizních klubů se může dříve či později týkat plánovaná a široce komentovaná reorganizace mistrovských soutěží. Co si o tomto tématu myslí Filip Klapka? „O tomto tématu jsme se bavili zatím jen okrajově, vím, že ještě není nic rozhodnuto. Chápu fotbalovou asociaci, která s návrhem přichází, stejně tak i některé kluby a jejich majitele, kteří jsou proti. Uvidíme, jak vše dopadne.“

