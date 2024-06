Chybělo pár vteřin… Jiskra v Benátkách padla a o triumf se musí rvát až do konce

/DIVIZE/ Uhrát u řeky Jizery potřebný bod a příští týden oslavit se svými fanoušky na domácím stadionu prvenství v divizní skupině C a postup do třetí ligy. Tak jednoduše zněl plán ústeckoorlických fotbalistů před šlágrem předposledního kola v Benátkách a ještě v 90. minutě zápasu to vypadalo, že se jim ho podaří splnit. Jenže v nastaveném čase soupeř gólově udeřil, oplatil Jiskře podzimní porážkou skoro stejnou mincí a před závěrečným kolem je rozdíl mezi oběma rivaly nejtěsnější možný, tedy jednobodový! Benátky končí v Dobrovici, Ústí proti Turnovu a teprve tyhle souboje přetahovanou definitivně rozhodnou.

