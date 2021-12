Solidní bodový základ ano, ale důvod k jarní bezstarostnosti rozhodně ne. Nějaký ten zisk navíc by se hodil, neboť od posledního Náchoda dělí Letohrad jen šest bodů a je jasné, že v jarních odvetách bude potřeba ještě zabrat. Mužstvu se nepovedl závěr podzimu, když z posledních čtyř zápasů nezískal na své konto ani bod, a proto se nachází na horší příčce, než to po většinu času vypadalo. Trenér ALEŠ MAJVALD však také kvituje viditelný herní progres svých svěřenců a je přesvědčen, že po kvalitní zimní přípravě se zase posunou dál.

První polovina podzimní části mistrovské sezony a FK Letohrad. Jak ji hodnotíte?

Ke spokojenosti mi schází čtyři až pět bodů, které jsme mohli získat a které by nám pomohly k lepšímu umístění. Nicméně s pokorou to bereme a věříme, že se na jaře posuneme v tabulce na místa, kde bychom chtěli být.

Nakolik jste byl spokojen s podzimem, co se předváděné hry vašich svěřenců týká?

Musím říci, že od léta kluci udělali v tomto směru kus práce a náš herní projev se i v porovnání s předchozí sezonou zlepšil. Je skvělé, že to tak vnímají i samotní hráči.

Pozitiva a negativa vašeho podzimního působení v soutěži? Která byste vypíchl?

Pozitivně beru, jak kluci navnímali nový systém hry a také, jak se někteří hráči popasovali se svými novými rolemi v týmu. Co se nám naopak nepovedlo, to je bodový zisk z venkovních utkání.

Projevila se na podzimní sezoně předcházející dlouhá nucená „covidová“ pauza a dvě nedohrané sezony, a to jak u vašeho družstva, tak celkově na úrovni soutěže?

V prvních přípravných zápasech po covidové pauze na nás byla vidět nerozehranost a působili jsme ještě poněkud těžkopádně, ale postupem času se do toho kluci dostali a nepociťuji rozdíl z dob před covidem. Z mého pohledu je také úroveň divize stejná jako před covidem.

Tři remízy a pět porážek na cizích hřištích. To je z osmi zápasů hodně slabá bilance. V čem vidíte zásadní příčiny těchto nelichotivých čísel?

Přitom je zajímavé, že v předcházející sezoně jsme z venkovních zápasů body vozili a doma se nám nedařilo. A teď se to úplně otočilo. Důvodů bude zřejmě více, ale jedním z hlavních je, že jsme nebyli dostatečně produktivní. I když jsme si gólové šance dokázali vypracovat, tak jsme je neproměňovali. Další příčinou je nedisciplinovanost, nebo možná i přemotivovanost ve snaze to konečně zlomit, protože jsme tři venkovní utkání dohrávali o jednoho hráče v poli méně, což normální není.

Při pohledu na váš vyrovnaný brankový poměr se chce říci, že ofenzivní i defenzivní složka hry byla v rovnováze. Bylo tomu doopravdy tak?

Skóre 24:24 ukazuje, že jsme v obou ukazatelích přibližně v půlce divizního pořadí. Nejvíce mě mrzí hlavně výsledkový výbuch v Kolíně, kde jsme dostali šest branek, i když jsme vedli, a čtyřgólová prohra v Libiši, která pro nás byla hodně krutá. Střelecky nás táhl hlavně Tomáš Kabourek a věřím, že se k němu na jaře přidají další hráči.

Jaké zápasy byste ve vašem podání označil jako nejpovedenější a naopak, ze kterých vám body nejvíce chybí?

Budu to brát spíš přes herní projev než přes body. Představoval jsem si, že odehrajeme kvalitnější duel v Tochovicích, že si to rozdáme víc na férovku ve Vysokém Mýtě a že lépe zvládneme zápas s Poříčany, kde jsme šli brzo do vedení, ale i tak prohráli. Herně nejkvalitnější byly od nás podle mého názoru zápasy v Libiši a Trutnově, a to přesto, že jsme v nich podlehli, a doma s Benátkami.

Jaká se vám pozdávala celková fotbalová úroveň aktuální divizní skupiny C?

Nepřijde mi, že by kvalita soutěže šla dolů. Věřím, že všechny týmy budou mít stejné podmínky k zimní přípravě a na jaře budou mít zápasy ještě vyšší kvalitu. Není asi věc, která by mě v průběhu podzimu negativně nebo pozitivně překvapila.

Vaše plány pro přípravu a následně do jarních odvet?

Na jaro se těšíme a už teď pracujeme na tom, abychom se zase o kousek posunuli. Posílení kádru a skating má na starosti hlavně kolega Filip Pražák, který mi dělá skvělý servis a musím mu i touhle cestou poděkovat. Některé hráče máme oslovené a jednání probíhají. Co se týká přípravy, tak zápasy jsou naplánovány. My trenéři teď řešíme tréninkový proces, chtěli bychom totiž trénovat v tematických blocích, kde se v budeme zaměřovat na určité principy naší hry.