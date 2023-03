Zima v Ústí nad Orlicí se na rozdíl od minulého roku nesla ve znamenal klidu a trenér Vladimír Chudý, který se na lavičku áčka vrátil v průběhu podzimu, měl po poněkud turbulentním období a letním zemětřesení v kádru dostatek času a prostoru se svým mužstvem pracovat. „Jaká opravdu byla zimní příprava, to ukáže až samotná soutěž. Zažil jsem vydařené přípravy, aby to soutěži pak bylo špatné, a naopak,“ nepřeceňuje uplynulé týdny kouč Chudý, nicméně spokojenost vyjádřit mohl. „Jsem hlavně rád, že jsme si mohli vyzkoušet hráče na různých postech, pro ně třeba nezvyklých. To nám dává možnosti do sezony, abychom byli připraveni na možné výpadky ze sestavy,“ pochvaluje si.

Jak už bylo zmíněno, tak v Ústí se tentokrát nekonaly žádné zásadní změny, co se týče složení mužstva, z podzimní sestavy odešel pouze Martin Tulach do Holic. „Přišli k nám tři noví hráči, a to konkrétně Kryštof Vašek z SFK Vrchovina, Matěj Češka a Jiří Kozák z MFK Chrudim,“ seznamuje kouč Chudý s novými akvizicemi Jiskry. Velká slova ohledně jarních ambicí od něho neuslyšíte. „Cíl je jasný, tedy pohybovat se v tabulce co nejvýše. Ideálně do pátého místa a nemít problémy se záchranou zůstává opatrný.

Jiskra Ústí nad Orlicí vs. SK Benátky nad Jizerou (podzim 2022).Zdroj: Jan Pokorný

Jiskry i dalších nejen divizních klubů se může dříve či později týkat plánovaná a široce komentovaná reorganizace mistrovských soutěží. Jaký je na tuto problematiku názor Vladimíra Chudého? „Zúžení třetí ligy ze dvou na jednu je za mě v pořádku, s tím bych souhlasil, soutěž bude kvalitnější. Samozřejmě se to dotkne i divizí, které se tím také zkvalitní, ale úplně se mi nelíbí, že by mělo padat z divizí naráz více týmů, než je zvykem. Tady bych byl pro postupné snížení počtů družstev, například během dvou ročníků. To, co plánují kraje, tedy zredukovat soutěže pouze na krajský přebor a I. A třídu, považuji za nesmysl.“