Přitom vývoj utkání byl dlouho příznivější pro svěřence Františka Dvořáka, kteří vedli 1:0 a 2:1, jenže těsný náskok nedokázali ani v jednom případě delší dobu udržet. A když v 70. minutě hostující Žitka dokonal obrat, tak domácí ve zbytku hracího času nenalezli účinnou odpověď. Tříbodové bylo závěrečné domácí vystoupení Letohradu v jarní části. Hodnotu vítězství měl proměněný pokutový kop, o který se postaral spolehlivý exekutor Počtýnský čtvrt hodiny před koncem vyrovnané bitvy proti Kosmonosům. Letohrad byl s těsnou výhrou spokojen, posunul se do lepší poloviny tabulky a v posledním utkání v Hlinsku bude bojovat o to, aby umístění v horní osmičce udržel.

Vysoké Mýto – Velké Hamry 2:3

Fakta – branky: 19. Stránský, 57. Dvořák – 27. Šidlo, 68. a 70. Žitka. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 2:3. Diváci: 130. Poločas: 1:1. Vysoké Mýto: Zavřel – Stránský, Dvořák, Žák (80. Javůrek), Hlavsa – Tomášek, Wimmer, Kopřiva, Habrman (62. Velinský) – Dostálek (62. Benda), Haladei.

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Toto utkání se mi nehodnotí vůbec dobře. V domácím zápase, ve kterém se dvakrát dostaneme do vedení, bychom ztratit neměli. První poločas se hrál za naší mírné převahy, ze které jsme bohužel vytěžili pouze jednu branku. Hostům na tento počin stačila šance jediná. Druhý poločas začal stejně jako ten první. Dostali jsme se do vedení, které jsme ovšem nepojistili. Naopak hosté byli velice produktivní a v rozmezí dvou minut utkání otočili ve svůj prospěch. I přes velkou snahu o zkorigování se nám minimálně vyrovnat nepodařilo.

Letohrad – Kosmonosy 1:0

Fakta – branka: 74. Počtýnský z pen. Rozhodčí: Nymsa. ŽK: 3:3. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Letohrad: Martinovský – Štěpán, Nágl, Kail, Šplíchal – Mokrejš, Zbudil (84. Markarjanc), Faltus, Hiller (87. Boura) – Počtýnský (87. Kadlec), Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Úvod utkání nám nevyšel a nepůsobili jsme dobrým dojmem. Hosté měli lepší pohyb, byli silnější na míči a skoro každý útok se jim dařilo zakončit. Pro nás bylo důležité, že jsme neobdrželi branku a kolem patnácté minuty se hra začala vyrovnávat. Do konce poločasu se hrálo vyrovnané utkání, ale o trošku nebezpečnější byli hosté. Druhá půle byla z naší strany kvalitnější a Kosmonosy jsme do šancí nepouštěli. Navíc se nám podařila brejková situace, po které se kopala penalta a Počtýnský ji zkušeně proměnil. V závěru už se moc nehrálo a bylo to za mě zbytečně nervózní. Po průběhu zápasu si myslím, že to bylo spíš remízové utkání, ale o to víc si výhry cením. Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem věrným divákům za podporu a budeme se těšit v srpnu.