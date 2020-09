Letohrad – Horky n. J. 2:1

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Musím říct, že si vítězství hodně vážím, protože průběh utkání byl pro kluky složitý. Nejdříve neproměněná penalta, pak zranění kapitána, zahozené další šance, a když se nám podařilo odskočit do vedení 2:0, tak během patnácti minut přišlo snížení hostí a strach o výsledek až do konce zápasu. Věřím, že je to pro nás varování, abychom příště dohrávali aktivněji a s vypracovanými šancemi naložili líp, protože v dalších zápasech by se nám to nemuselo vyplatit.“

Kolín – Vysoké Mýto 2:1

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „První poločas nám bohužel nevyšel podle našich představ, domácí byli výrazně lepším týmem a zaslouženě se dostali do vedení. Do druhého poločasu jsme vstoupili o poznání aktivněji, ale srazila nás hloupá druhá branka, po které jsme měli hluchou desetiminutovku, kdy mohli domácí utkání definitivně rozhodnout. Dvacet minut před koncem se nám ovšem podařilo snížit Hockem a utkání zdramatizovat. V poslední minutě jsme sahali po bodu, ale dva výborné zákroky domácího brankáře nám radost překazily. Nutno podotknout, že při naší hře vabank se Kolínští dostali do dvou samostatných úniků, které nepotrestali. Výhra domácích je tak v kontextu celého zápasu spravedlivá a zasloužená.“