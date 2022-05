V Hradci Králové na půdě tamní rezervy definitivně zhasla i poslední naděje ústecké Jiskry na záchranu v České fotbalové lize. Bylo to v zápase, který nijak nevybočil z neblahé tradice většiny jarních vystoupení. Špatný úvod a brzký inkasovaný gól poznamenal hru hostů v prvním poločase, v němž hráli prim domácí. Ve druhém, v němž hru výrazně oživil střídající Onije Chisom, hosté ožili, dokázali se dostat do zajímavého zakončení, zásluhou výše jmenovaného a jeho přesné rány do šibenice snížili na kontakt, leč zakletí Jiskra opět nezlomila. V 87. minutě po zbytečném rohu Hradec podtrhl účet a protáhl ústecké čekání na vítězství, které trvá od srpna loňského roku.