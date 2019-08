Skupinu B vedou s osmi body Živanice, které o víkendu vyhrály v derby na hřišti pardubického béčka. Druhou pozici drží se ztrátou bodu hradecká rezerva, která doma udolala gólem v závěru Přepeře. Výhru si v tomto kole připsalo i Ústí nad Orlicí, Jiskra zdolala Mladou Boleslav B díky dvěma trefám Jakuba Chlebouna.

Pardubice B - Živanice 1:3

Fakta – branky: 74. Kepl – 3. D. Pánek, 40. Štěpánek, 59. Gorol. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 2:4. Diváci: 460. Poločas: 0:2. Pardubice B: Hrnčíř – Pavlas, Lněnička, Zukal (64. Zelenka), Sláma – Miker, Sokol, Kovář, Mužík – Zifčák (75. Jiroutek), Kepl. Živanice: Frydrych – Buriánek, Herzán, Motyčka, Polák – D. Pánek (79. F. Pánek), Langr, Gorol (88. Vyšehrad), Nikodem (90. Chocholatý) – Petrus, Štěpánek (72. Gašpar).

Hradec B - Přepeře 3:2

Fakta – branky: 43. Firbacher, 68. Plašil, 88. Matoušek – 23. Volf, 35. z pen. Díl. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 4:3. Diváci: 175. Poločas: 1:2. Hradec Králové B: Brát – Vobejda, Plašil, Locker (59. Ptáček), Kadlec – Matoušek, Soukeník, Samko (91. Martinec), Bičiště (82. Štěrba) – Firbacher (86. Vítek), Rajnoch (66. Mahr).

Ústí n. O. - Ml. Boleslav B 2:1

Fakta – branky: 18. a 68. J. Chleboun – 50. Král. Rozhodčí: Benedikt. ŽK: 0:4. Diváci: 490. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Skalický, J. Chleboun, P. Chleboun, Langer – Souček, Falta (64. Pazdera), Nágl (89. Abrahams), Špatenka, Habrman (87. Kopecký) – Mayer (70. Grepl).

Chlumec n. C. - Bohemians B 0:2

Fakta – branky: 9. Ugwu, 40. Le Tuan. Rozhodčí: Grimm. ŽK: 1:0. Diváci: 460. Poločas: 0:2. Chlumec nad Cidlinou: Dunda – Doležal (46. Žahourek), Jarkovský, Havel, Veselka – Sedláček (80. Prouza) – J. Labík (59. Novotný), Koubek (46. J. Kučera), Kopáč, T. Labík – Korba (46. Bastin).

Další výsledky – 3. kolo: Velvary – Jablonec B 1:1, pen. 3:4, Brozany – Dukla B 2:3, Zápy – Zbuzany 1:1, pen. 4:3, Liberec B – Teplice B 2:1.

Tabulka:

1. Živanice 3 2 1 0 0 9:5 8

2. Hradec Králové B 3 2 0 1 0 5:3 7

3. Zápy 3 1 1 1 0 7:4 6

4. Dukla Praha B 3 2 0 0 1 10:8 6

5. Ústí n. Orlicí 3 2 0 0 1 6:7 6

6. Liberec B 3 2 0 0 1 3:4 6

7. Ml. Boleslav B 3 1 1 0 1 8:2 5

8. Jablonec B 3 1 1 0 1 5:5 5

9. Zbuzany 3 1 0 1 1 7:6 4

10. Velvary 3 1 0 1 1 3:3 4

11. Přepeře 3 1 0 0 2 6:7 3

12. Brozany 3 1 0 0 2 4:5 3

13. Bohemians B 3 1 0 0 2 3:4 3

14. Pardubice B 3 1 0 0 2 6:10 3

15. Chlumec n. C. 3 1 0 0 2 3:9 3

16. Teplice B 3 0 0 0 3 4:7 0

Kraus: Takhle se o výhru nebojuje

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Odehráli jsme typické utkání, kdy jsme dobře bránili, snažili se být nebezpeční ze standardek a z rychlých protiútoků. V první půli jsme využili jednu standardku ke vystřelení gólu. Ve druhé části probíhala hra ve stejném duchu, bohužel i soupeř využil jednu ze svých standardek. Nám se podařilo nedlouho poté vstřelit gól na 2:1 a náskok jsme udrželi. Hráči opět odehráli velmi dobré utkání do obrany, za bojovný a týmový výkon si body určitě zaslouží.“

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „Měli jsme výborný vstup do zápasu a dali rychle gól. Mrzelo mě, že jsme ještě nevyužili další vyložené šance. Tím jsme se zbrzdili, ale důležitý byl druhý gól před přestávkou. Ve druhé půli jsme se snažili hru hlídat. Poklona pro hráče, kteří utkání odjezdili.“

Jan Kraus, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Začali jsme tlakem, ale pro ruku nám nebyl uznán gól. Pak i když se hrálo na půlce Bohemky, soupeř nás opět trestal z brejků. K tomu jsme před pauzou inkasovali po chybě podruhé. Ve druhé půli jsme měli převahu, ale pak už se to těžko dohání. Takhle se o výhru nebojuje.“

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B: „Poprvé jsme nehráli proti béčku. Soupeř má zkušený mančaft. Dlouho jsme si zvykali na jeho způsob hry. Věděli jsme, že bude hrát na brejky, bohužel dva jsme nepohlídali. První poločas se nám nepovedl, naštěstí jsme dali kontaktní gól. Druhou půli jsme zahájili výborně a dali dvě břevna. Pak jsme měli hluchou pětiminutovku, ale podržel nás gólman. Poté jsme vyrovnali a v závěru rozhodli trefou do šibenice. Nakonec jsme z toho udělali pěkný zápas.“

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Do utkání jsme měli špatný vstup, hned jsme dostali branku po brejkové situaci a vzápětí přežili další stoprocentní šanci Živanic. V první půli jsme sice byli na míči, ale hráli komplikovaně. Hosté chodili do protiútoků a byli nebezpečnější. Do druhé půle jsme přeskupili řady a chtěli dát kontaktní gól. To se nepovedlo, soupeř odskočil, my jsme jen korigovali na 1:3. Prohra je zasloužená, byl to špatný výkon ve všech řadách.“