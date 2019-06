Fakta – branky: 82. Souček – 68. Obrtlík. Rozhodčí: Benedikt. ŽK: 1:2. Diváci: 220. Poločas: 0:0. Ústí: Bartaloš – Skalický, P. Chleboun, Lněnička, Langer – Pazdera, Souček, Falta, Střelec (24. Krátký), Habrman – Mayer.

Vladimír Chudý, trenér Ústí nad Orlicí: „První poločas nebyl z naší strany úplně povedený. Soupeř byl lepší, fotbalovější, měl lepší držení míče. My jsme zaostávali v pohybu a v nasazení. Největší šanci jsme si vypracovali my, ale bohužel jsme ji neproměnili. Ve druhém poločase byl obraz hry podobný, což vyústilo v první branku soupeře. Poté jsme se zlepšili, soupeře přitlačili a zaslouženě vyrovnali. V závěru jsme měli ještě několik vyložených šancí, kdy jsme mohli utkání rozhodnout. To samé soupeř. Penalty jsme zvládli lépe my a plusový bod zůstal doma.“

Živanice - Vyšehrad 1:2

Fakta – branky: 43. Hundák – 74. z penalty a 78. Drobílek. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 6:2. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Živanice: Volšík – Buriánek, Košťál (70. Gašpar), Staněk, Motyčka – Hundák, Ptáček, Petrus (69. Gorol), Polák – Nikodem (85. Ferčák), Štěpánek (74. D. Pánek).

Roman Oliva, trenér Živanic: „Stejně jako ve středu v Zápech jsme odehráli vynikající utkání. Kluci podali příkladný kolektivní výkon. Bohužel bez bodového vyjádření, přitom si troufám tvrdit, že jsme byli lepší. Vyšehrad potřeboval vyhrát a také vyhrál. Více to nemá cenu rozebírat… Před koncem první půle jsme se zaslouženě ujali vedení. To jsme mohli navýšit, ale šance jsme neproměnili. Soupeř vyrovnal z penalty, které předcházel ofsajd. Před druhou brankou jsme udělali hrubou chybu.“

Domažlice - Převýšov 2:0

Fakta – branky: 75. Došlý, 81. Rychnovský. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 0:0. Diváci: 250. Poločas: 0:0. Převýšov: Dunda – Veselka, Sedláček, Kopáč, Špidlen – Doležal (79. Živný), Chocholatý, Labík, Novák, Hynek – Korba (68. Koubek).

Jan Kraus, trenér Převýšova: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a v první půli jsme byli lepším mužstvem, bohužel neproměnili jsme vytvořené šance. Po změně stran jsme do 70. minuty hráli vyrovnanou partii, ovšem pak nám došly síly a domácí dvěma góly rozhodli o svém vítězství. Chybí nám důraz v zakončení, bez toho se zápasy vyhrávat nedají.“

Další výsledky – 30. kolo: Litoměřicko – Písek 3:0, Králův Dvůr – Dobrovice 1:2, Radotín – Štěchovice 4:3, Benešov – Karlovy Vary 2:1, Zápy – Brozany 3:1.

Tabulka:

1. Vyšehrad 30 19 4 2 5 57:29 67

2. Zápy 30 18 2 4 6 50:32 62

3. Vltavín 30 18 2 1 9 62:37 59

4. Radotín 30 14 7 3 6 45:31 59

5. Domažlice 31 14 6 2 9 57:42 56

6. Litoměřicko 30 14 3 1 12 41:41 49

7. Dobrovice 30 12 1 5 12 43:40 43

8. Převýšov 30 12 1 5 12 42:48 43

9. Benešov 30 10 5 3 12 45:54 43

10. Ústí nad Orlicí 30 10 5 2 13 30:42 42

11. Štěchovice 30 11 2 3 14 43:51 40

12. Velvary 30 9 3 6 12 45:52 39

13. Živanice 30 9 4 3 14 36:44 38

14. Králův Dvůr 31 9 2 6 14 44:39 37

15. Karlovy Vary 30 6 6 3 15 38:57 33

16. Písek 30 8 1 4 17 43:56 30

17. Brozany 30 5 4 5 16 32:58 28

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)