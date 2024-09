„Stál při nás velký kus štěstí, protože to, co soupeř neproměnil, bylo trestuhodné,“ uvedl ústecký lodivod. A trest také skutečně přišel.

„V první poločase byl soupeř lepší, pohyblivější, měl územní převahu, ale krom jedné střely do břevna si nevytvořil téměř žádnou brankovou příležitost. My jsme hrozili z brejků a ze standardních situací, vytvořili si jednu stoprocentní a jednu velmi dobrou šanci ke skórování. Po dlouhém autu do vápna soupeř zahrál rukou a nabídnutý pokutový kop jsme proměnili,“ popisuje Chudý dění na hřišti.

„Po změně stran byl tlak soupeře místy až drtivý. Tepličtí hráči si vytvářeli jednu možnost za druhou, ale jednu za druhou také zahazovali. Nám se podařilo skórovat z jedné z mála standardek ve druhém poločase a tím jsme soupeři zasadili rozhodující úder. Byli jsme maximálně efektivní, zatímco soupeř nikoli, což rozhodlo o výsledku utkání,“ uznal trenér Jiskry.

Ústecký celek se posunul na lichotivou pátou příčku skupiny B, které bude hájit v dalším venkovním zápase v Kolíně (sobota 14. září, 10.00).