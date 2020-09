Tímto způsobem by to šlo. Takovou hru se hráči musí zapamatovat. Ve třetím kole ČFL soupeře doslova rozebrali a čtyři góly v jeho síti ani nejsou náhoda. Ústí předvádělo oku lahodící podívanou a po každé gólové i nególové akci se z tribun nesl potlesk.

Hostím nebylo nic platné, že v době reprezentační přestávky přijeli do Ústí posíleni. Jednoduše nestačili.

Hned z první akce měl gól na kopačce Mayer, jenže v obrovské šanci branku minul. Nastolený útočný trend neskončil brankou ani po střele Voleského do tyče. Konstrukci orazítkoval po rohovém kopu i Chleboun, avšak dorážející Tichý už věděl, co má dělat.

Poslal Ústí do trháku a hráče to ohromně nabudilo. Přestávka je z tempa nevyvedla. Ba naopak. Pokračující výborný výkon podpořili i střelecky. V 52. minutě se domácí kombinačním festivalem přihrávek dostali až k zakončení do prázdné branky, na jehož konci se radoval Souček. Po hodině hry si Voleský počkal na náběh Langera, jenž pak dokonale přesným centrem vybídl ke skórování Mayera.

Třešničkou na dortu, který Ústečtí devadesát minut pekli, byla individuální akce Tichého, jednoho z nejlepších hráčů zápasu. Sólo přes půlku hřiště korunoval kličkou brankáři a gólem do prázdné.

Boleslavští se za celý zápas nedostali do pořádné šance, a tak je škoda, že v 79. minutě jim k tomu Ústečtí pomohli váháním s odkopem. Do šestnáctky přiletěl centr přesně na hlavu Angelozziho, jehož hlavičku J. Krátký chytit nemohl.

Ústí n. O. – Ml. Boleslav B 4:1

Fakta – branky: 33. a 70. Tichý, 53. Souček, 61. Mayer – 79. Angelozzi. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 1:3. Diváci: 450. Poločas: 1:0. Ústí n. O.: J. Krátký – Ptáček (88. Bohunek), Chleboun, Mikor, Langer – Mayer (72. M. Krátký), Špatenka (72. Procházka), Falta (60. Lněnička), Souček, Tichý (88. Pinkava) – Voleský.

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Úvod poločasu se nám vydařil, vytvořili jsme si několik gólových šancí. Přesto jsme gól vstřelili, kdy se ve skrumáži prosadil Tichý. Po přestávce jsme pokračovali v naší dobré hře a projevilo se to i střelecky. Z mého pohledu jsme odehráli jedno z nejvydařenějších utkání v ČFL.“

Ohlasy KP

Dva v popředí, třetí je na nelichotivé pozici

Choceň – Č. Třebová 5:1

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Odehráli jsme dobré utkání. Nicméně prvních dvacet minut bylo takové líné. Postupně jsme ale přidávali, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance. Konečně se nám dařilo jejich proměňování a odměnou bylo pět vstřelených branek. Tři body zůstaly zaslouženě v Chocni.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Soupeř zaslouženě vyhrál a potvrdil tak roli favorita utkání. My jsme šli do zápasu s tím, že jsme chtěli navázat na dobrý výkon z předešlého zápasu a urvat nějaký bodík, ale bohužel jsme to nedokázali zvládnout.“

Lanškroun – R. Bělá 2:0

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Rozhodně jsme nechtěli nic podcenit, což bylo důležité, neboť se u nás soupeř prezentoval velmi slušně především pak v záložní řadě. Hodně nám pomohlo brzké vedení, které jsme poté ještě navýšili. V dalším průběhu jsme další šance neproměnili, kdy hosty podržel gólman. Nicméně i naše mužstvo podržel brankář. Z mého pohledu je to zasloužené vítězství v utkání průměrné úrovně a můžeme být spokojeni.“

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: „Stále nás trápí absence některých hráčů, tak jsme odjížděli s možností pouze jediného střídajícího hráče. Ten musel na hřiště už v páté minutě, když si obnovil zranění stoper Nepivoda. Aby toho nebylo málo, v té samé minutě jsme si dali nešťastný vlastní gól. Na konci první dvacetiminutovky přidali domácí po pěkné kombinaci druhý. Bohužel máme velké problémy se zakončením. Už tři zápasy jsme nedali gól ze hry. I v tomto utkání jsme měli šance, dvakrát jsme šli do brejku tváří v tvář brankáři… Přesto bych chtěl hráčům poděkovat za obětavý výkon proti lídrovi.“