Hosté měli od začátku převahu, gólově poprvé ale paradoxně udeřili v době, kdy se zdálo, že Jiskra poměr sil vyrovnává. Přišla totiž tradiční hrubka v obraně, kterou s přehledem využil Novák – 0:1. Teprve úvodní minuty druhého poločasu patřily svěřencům trenéra Chudého a zdálo se, že by se dalo se zápasem ještě něco udělat, jenže přes několik nadějných situací se srovnat nepodařilo. Co hůře, v 63. minutě se po rohovém kopu krásnou hlavičkou do šibenice prosadil Nesvadba. A tímto okamžikem vzepětí Jiskry skončilo, domácí rezignovali a dohrávalo se zcela v režii soupeře. Zakončující Synek se sám pohodlně uvnitř šestnáctky otočil s míčem, aby přesnou střelou pod břevno změnil skóre zápasu potřetí a naposledy. A nebýt Jeřábka, mohlo to s Ústím dopadnout ještě hůře.

Ústí nad Orlicí – Přepeře 0:3

Fakta – branky: 38. Novák, 63. Nesvadba, 78. Synek. Rozhodčí: Vokoun. ŽK: 2:2. Diváci: 130. Poločas: 0:1. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Souček, Skalický, Koukola, Langer – Grygar, Hapal (81. Petrjánoš), Onije Chisom, Špatenka, Tichý – Vácha (69. Vošlajer).

K dalšímu duelu pocestují Ústečtí v neděli 22. května do Hradce Králové.