Jan Skácel, sekretář Jiskry Ústí nad Orlicí: „Po nevydařeném utkání v Brozanech byla cítit na hráčích jistá obava, soupeř totiž patří k lepším celkům třetiligové tabulky. Navíc jsme se museli vypořádat s absencí Čecha. Naštěstí jsme to zvládli. Kluci, kteří nastoupili, zaslouží absolutorium. Byli jsme velice produktivní a v defenzivě nechybovali.“

Živanice - Dobrovice 0:4

Fakta – branky: 2. a 58. Petrlák, 4. Žaloudek, 35. Bartoš z penalty. Rozhodčí: Urban. ŽK: 0:1. Diváci: 190. Poločas: 0:3. Živanice: Hrnčíř – Buriánek, Staněk, Motyčka, Polák – Hundák, Gorol (62.Gašpar), Ptáček, Petrus – Nikodem (82. F. Pánek), Štěpánek (46. D. Pánek).

Roman Oliva, trenér Živanic: „Začátek byl katastrofální. Do zápasu jsme vstoupili laxně, hráči ještě byli duchem v kabině , asi si mysleli, že se nám nemůže nic stát. Vlastní nepozorností jsme ve čtvrté minutě prohrávali 0:2. Samozřejmě to s námi otřáslo, ale pak jsme se z toho šoku dostali. Bohužel jsme nevyužil situaci, kdy jsme šli sami na bránu. A vzápětí jsme inkasovali z penalty a bylo po zápase. Je to škoda, protože jsme se mohli posunout až na devátou příčku. No nic, dostali jsme facku a teď se s tím musíme vypořádat.“

Další výsledky – 24. kolo: Radotín – Velvary 1:0, Vltavín – Králův Dvůr 1:1, pen. 5:4, Litoměřicko – Karlovy Vary 2:0, Štěchovice – Brozany 1:0.

Tabulka:

1. Zápy 22 14 2 3 3 36:19 49

2. Vltavín 23 13 2 1 7 47:29 44

3. Vyšehrad 22 11 4 2 5 37:27 43

4. Radotín 22 11 4 1 6 29:20 42

5. Domažlice 23 9 5 1 8 38:33 38

6. Štěchovice 22 9 2 3 8 32:34 34

7. Převýšov 21 10 1 2 8 29:31 34

8. Ústí n. Orlicí 21 9 3 1 8 23:25 34

9. Dobrovice 22 10 0 2 10 36:32 32

10. Benešov 22 7 4 3 8 34:37 32

11. Litoměřicko 23 10 0 1 12 29:39 31

12. Velvary 23 7 2 5 9 36:36 30

13. Králův Dvůr 23 6 2 6 9 25:26 28

14. Živanice 23 6 4 2 11 25:34 28

15. Písek 22 7 0 3 12 33:40 24

16. Brozany 22 4 4 4 10 25:36 24

17. Karlovy Vary 22 3 4 3 12 24:40 20

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)