Na čtvrtečním losovacím aktivu Řídící komise pro Čechy v Praze bude potvrzeno přidělení losovacích čísel pro novou sezonu fotbalových soutěží, tedy třetí ligy a divize. Rozdělení do skupin bylo řídícím orgánem vydáno v předstihu a je z něho zřejmé, že z pohledu Pardubického kraje nedošlo k žádným překvapením na poslední chvíli. Pardubice B, Živanice a Ústí nad Orlicí v ČFL, Vysoké Mýto, Chrudim B, Hlinsko a Horní Ředice v divizní skupině C, takové bude zastoupení našeho regionu v novém soutěžním ročníku, který vypukne o druhém srpnovém víkendu.

Proměněná penalta Jana Součka katapultovala Jiskru Ústí nad Orlicí do třetí ligy. | Video: Radek Halva

Ve třetí lize byli všichni tři krajští zástupci pochopitelně zařazeni do skupiny B, která nedoznala mnoha změn. Chybí v ní sestoupivší Přepeře a také vítězné Velvary, které si sice v baráži proti Slavii Praha B nevybojovaly postup do druhé nejvyšší soutěží, byly ovšem přeřazeny do skupiny A. Místo této dvojice se v „béčku“ zaplněném mimo jiné šesti rezervami ligových klubů objeví oba nováčci z divize, tedy Ústí nad Orlicí a Benátky nad Jizerou.

Ve složení divizní skupiny C došlo k větší obměně, objevuje se v ní dohromady pětice nových klubů. Jednak to jsou z ČFL sestupující Přepeře a ze skupiny B přeřazený Brandýs nad Labem, a potom trojice nováčků z krajských přeborů. Horní Ředice doplní sestavu reprezentantů Pardubicka, z Královéhradecka postoupil tým Police nad Metují a z Libereckého kraje Hrádek nad Nisou.

Složení republikových soutěží 2024/2025

ČFL – skupina B

TJ Sokol Živanice

FC Slovan Liberec B

FK Jablonec B

FC Hradec Králové B

FK Arsenal Česká Lípa

FK Pardubice B

SK Benátky nad Jizerou

SK Sokol Brozany

FK Chlumec nad Cidlinou

FK Teplice B

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

FK Mladá Boleslav B

SK Zápy

FK VIAGEM Ústí nad Labem

FK Baník Most-Souš

SK Sparta Kolín

DIVIZE – skupina C

FC Slavia Hradec Králové

FC Hlinsko

TJ Velké Hamry

RMSK Cidlina Nový Bydžov

FK Turnov

FK Benešov

FK Přepeře

SK Vysoké Mýto

MFK Chrudim B

FK Dobrovice

MFK Trutnov

FK Slovan Hrádek nad Nisou

TJ Spartak Police nad Metují

SK Kosmonosy

FK Horní Ředice

FK Brandýs nad Labem