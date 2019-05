/FOTO/ Ať už je konec, zní z kabiny fotbalistů Ústí. Jejich kádr dostal další trhlinu v sobotním utkání ve Vyšehradu, který vyhrál 2:0.

„Přijeli jsme s taktikou dobře bránit a směrem dopředu spoléhat na brejky, což se nám v prvním poločase dařilo – až na jednu situaci, ze které jsme také inkasovali první gól. Byli jsme v tu chvíli pod tlakem, protože jsme nedokázali udržet balón na polovině domácích a bohužel pro nás prošel z pravé strany protihráč, vyšla mu i finální přihrávka a už jsme prohrávali. Byla to naše jediná chyba v první půli a soupeř ji potrestal. Ve druhé půli jsme si zase nepohlídali jednu standardku, kdy jsme měli být důraznější a míč dostat pryč od naší brány. Vyšehrad nás v tu chvíli přetlačil a druhý gól víceméně rozhodl o osudu utkání. Podle našeho názoru však měl být odpískán faul na gólmana Krátkého, který musel odstoupit se zraněním a byl odvezen záchrankou do nemocnice Bulovka na sešití. Jsme sice uprostřed tabulky, nicméně po celé jaro bojujeme s velkou marodkou. Stále jsme šest hráčů základní sestavy mínus, takže to lepíme, jak se dá. A teď máme dalšího zraněného hráče. Nemáme to už kým doplnit, a tak vyhlížím konec sezony s tím, že bychom se v tom středu soutěže rádi udrželi,“ hodnotil utkání trenér Jiskry Vladimír Chudý.