Co se týče pohybů v mužstvu, podstatně bohatší je kolonka příchodů. „Jsem rád, že se stávající kádr podařilo udržet, opustil nás jen Ondra Skalický, který odešel do Letohradu.“ Co se týče příchodů, je toho podstatně více. „Na brankářský post přišel Jakub Tlustý z MFK Chrudim, v obraně nás posílí Marek Táborský ze Sigmy Olomouc a Michal Kuja z FK Pardubice, v záloze Filip Hoffman z FK Pardubice s Adamem Machem z Poličky a v útoku by nás měl doplnit chrudimský Michal Zvolánek,“ vypočítává Vladimír Chudý rozhodně pozoruhodnou „baterii“ posil.

Letní přípravné období se v Ústí odehrálo k trenérově spokojenosti. „V rámci možností byla naše příprava dobrá. Během přátelských zápasů jsme hodně zkoušeli, hráči nastupovali na nových postech, proto naše výsledky nebyli úplně ideální. Z mého pohledu příprava splnila svůj účel, ale teprve samotná soutěž ukáže, jestli jsme se připravili opravdu kvalitně,“ je si vědom Chudý.

Herní styl Jiskry? Nedá se hned zkraje očekávat, že by se pustila do otevřených ofenzivních dobrodružství… „Jako nováček určitě začneme opatrně a budeme spoléhat především na pevnou defenzivu, jak je u nás zvykem. Vývoj soutěže nám potom ukáže, co je dál v našich možnostech,“ zůstává ústecký lodivod při zemi.

I s vědomím skutečnosti, že skupina B je prošpikovaná silnými mužstvy včetně šesti rezerv profesionálních klubů. „Očekávám velmi vyrovnanou a těžkou soutěž, kde budou rozhodovat maličkosti. Několik málo týmů bude asi výkonnostně odskočených, ale zbytek bude vyrovnaný,“ myslí si Vladimír Chudý.

SOUPISKA TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – PODZIM 2024

Brankáři: Matěj Jeřábek, Jakub Tlustý. Obránci: Marek Táborský, Patrik Chleboun, Tomáš Hrnčíř, Patrik Langer, Michal Kuja, Daniel Řehák. Záložníci: Josef Stránský, Vojtěch Špatenka, Jan Souček, David Ráliš, Adam Mach, Filip Kočí, Tomáš Hynek, Tomáš Sokol, Filip Hoffman, Filip Faltus, Jiří Kozák. Útočníci: Jan Bednář, Michal Zvolánek, Ondřej Mikulecký.

Realizační tým – trenér: Vladimír Chudý. Asistenti: Tomáš Hoffman a Daniel Smíšek. Trenér brankářů: Jakub Krátký. Vedoucí mužstva: Jiří Jelínek.